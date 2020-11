L’acteur Moff Gideon fait monter les batailles à venir dans la saison 2 de Mandalorian

Giancarlo Esposito, acteur de Moff Gideon, dit Le mandalorien la saison 2 approfondira le Guerres des étoiles histoire. De plus, l’acteur a révélé que nous allions voir un peu plus de son personnage méchant au cours de cette saison en cours et potentiellement de la saison 3. Les fans ont enfin eu droit à un peu plus de Gideon dans le dernier épisode, qui a également taquiné certains Dark Vador. – qui regarde une armure. Les fans se sont retrouvés avec beaucoup de questions sur l’avenir.

Interrogé sur Le mandalorien saison 2 et les motivations de Moff Gideon, Giancarlo Esposito n’a pas pu entrer dans les détails spécifiques, en particulier en ce qui concerne les questions de Dark Vador. «C’est le rêve de tout homme adulte-enfant devenu réalité d’être assimilé d’une certaine manière à Dark Vador. Mais je ne porte pas de casque. Je ne sais pas ce que le scénario pourrait évoquer concernant la relation de Moff Gideon avec Dark Vador . Mais j’en ai certainement corrélé un dans mon propre cerveau. ” Quant à ce qu’il pourrait révéler, vous pouvez le lire ci-dessous.

«Je vais taquiner le passé. Nous sommes en mesure de faire référence à la nature historique de la mythologie qui a déjà été établie dans les précédents Guerres des étoiles incarnations. Cette incarnation particulière nous permet en tant que membres de la famille de vraiment planter les graines pour réaliser un monde plus cohésif. J’adore donc le fait que nous soyons dans un spectacle aussi futuriste qui renvoie à l’histoire et à la connaissance de ce qu’est vraiment un guerrier et où la frontière entre le bien et le mal se brouille parfois avec le désir. Cela me permet de rêver vraiment en grand et de réaliser que peu importe ce que nous voulons faire dans la vie, si nous avons l’aide de personnes et d’entités qui partagent les mêmes sentiments, alors il y a de nouveau de l’espoir. “

Moff Gideon était après l’enfant pour son sang, même si nous ne savons toujours pas pourquoi. Le mandalorien la saison 2 a commencé à introduire de nouveaux éléments autour de l’enfant et de son histoire, mais il reste encore beaucoup de questions en attente de réponse. “Je pense que nous essayons tous de comprendre ce qu’il fait [Moff Gideon] veut vraiment. Quelque part dans mon cerveau, je tends quelque chose et il a une sorte de considération éthique ici », dit Giancarlo Esposito.

Giancarlo Esposito a précédemment taquiné que lui et Mando se lanceraient dans des batailles intenses dans Le mandalorien saison 2. Interrogé récemment sur cet aspect du spectacle, l’acteur a joué timidement, notant qu’il s’entraîne toujours pour ses rôles d’acteur parce qu’il est un acteur tellement “physique”. “Il va donc y avoir beaucoup de batailles et de stormtroopers et tous les soldats noirs – tout le monde sera impliqué. Nous sommes tous dans un nouvel endroit pour le ramener à la maison. Je suis tellement excité de faire partie du spectacle que est le meilleur qui soit », déclare Esposito.

Il paraît que Le mandalorien la saison 2 continuera à soulever plus de questions, par opposition à des réponses à la fin. Pour l’instant, Mando et l’enfant continueront leur voyage pour rencontrer Ahsoka Tano pour voir où elle s’inscrit dans le scénario global. J’espère que nous en apprendrons plus sur ce voyage dans l’épisode de cette semaine. L’interview avec Giancarlo Esposito a été initialement réalisée par Entertainment Weekly.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney, Streaming