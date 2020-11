Hitmaka regrette d’avoir diffusé des histoires de sexe sur Naturi Naughton et Teairra Mari

Il a attiré l’attention pour ses commentaires sur “Drink Champs”, mais affirme avoir demandé à la production de couper ces parties de l’interview avant sa diffusion.

Son épisode de Boire des Champs était plein de gemmes alors qu’Hitmaka se promenait dans le passé avec Noreaga et son équipe, mais ce sont les histoires du producteur sur ses exploits sexuels qui l’ont plongé dans l’eau chaude. Au cours de la conversation, Hitmaka a partagé des histoires de s’engager dans des actes sexuels avec des femmes comme Teairra Mari et Naturi Naughton, et plus tard, certaines personnes comme les animateurs de Fox Soul. Cocktails avec Queens, a suggéré qu’il ne doit pas avoir beaucoup de relations sexuelles s’il en parle comme s’il s’agissait d’un accomplissement. Hitmaka a abordé sa controverse en parlant avec Service pour les lèvres d’Angela Yee et a exprimé ses regrets sur la façon dont il a géré la Boire des Champs conversation.

"Tu vois, après que je l'ai fait, je ne sais pas si vous étiez d'accord ou quoi que ce soit d'autre, je suis allé en live avec Fat Joe – j'ai littéralement frappé NORE et je me suis dit:" Yo, je ne veux pas que ça sorte ", a déclaré Hitmaka. "Veuillez le modifier. Je paierai tout ce qui se passerait. Mais l'entretien, cependant [much] ça coûte ou peu importe, je m'en charge. Je me suis senti mal à propos du fait, vous savez ce que je dis, après coup. Mais je veux dire, c'est ma vérité, mais je ne voulais pas que ça sorte comme ça. " Hitmaka a ajouté qu'il était conscient qu'il allait être édité "pour faire comme, une chose comme ça" et a de nouveau souligné qu'il avait demandé à la production de ne pas inclure ses remarques. "Ils l'ont fait de toute façon." Angela Yee voulait savoir s'il éprouvait des remords à propos de ses commentaires. "Bien sûr, après coup," répondit Hitmaka. Cependant, il a répété que «c'est ma vérité». "Je pense que ça aurait pu être un peu plus de bon goût mais Boire des Champs, vous savez déjà ce qu'ils ont fait. "Regardez Hitmaka discuter avec les dames de Service pour les lèvres d'Angela Yee au dessous de.