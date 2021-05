La série Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro est une Rom-Com est basée sur une adolescente nommée Nagatoro taquinant son timide et timide Senpai, cette histoire tourne autour de la façon dont Nagatoro taquine son senpai, et pour être honnête, elle a aussi un écraser sur lui. Le manga «Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro» a été écrit et illustré par Nanashi, il a été publié en tant que manga Web dans Magazine Pocket et a été publié sous le nom de Manga par Kodansha. Alors maintenant, vérifions quelques dessins animés similaires à Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro.

Top Anime comme Dont Toy with Me, Miss Nagatoro

Maître des taquineries Takagi-San

Teasing Master Takagi-San est en haut de la liste pour Anime Semblable à Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro. C’est une comédie romantique très amusante qui a une fille nommée Takagi San qui est un teaser professionnel.

La chose préférée de Takagi-san est de taquiner Nishikata qui est un lycéen et aussi son camarade de classe. Nishikata se fait le vœu qu’après avoir été tellement taquiné par Takagaki, il va la taquiner et la faire rougir au moins une fois d’embarras! Vous pouvez binge les 12 eps de Teasing Master Takagi-San sur Netflix et Crunchyroll.

Uzaki-Chan veut participer à un Hangout

Uzaki-Chan est un anime comme Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro, mais il entre également dans le genre de l’ecchi. Le concept de l’anime est le même, où le personnage féminin Uzaki Hana veut faire de la vie de Sakurai Shinichi un enfer en le taquinant constamment.

Le seul souhait d’Uzaki-Chan est de passer du temps avec Sakurai, où il veut être seul et en paix. Mais Uzaki-Chan a d’autres plans, où elle ne le laissera pas seul car elle développe un béguin pour lui.

Enfants Tsurezure

L’anime «Tsurezure Children» est une comédie romantique et son intrigue principale tourne autour de divers lycéens qui ont le béguin l’un pour l’autre. C’est un anime comme Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro.

Les deux anime ont un concept de filles taquinant leurs béguin et les embarrassant, c’est un anime amusant de 12 épisodes sur lequel vous pouvez vous gaver.

Louez une petite amie

Au Japon, il existe un service où les hommes célibataires peuvent louer une petite amie pour passer du temps avec eux. Le protagoniste masculin, Kazuya Kinsoshita se fait larguer par sa petite amie, ce qui le rend seul et déprimé. Il passe par une application où vous pouvez louer des copines et trouve la parfaite.

Kazuya livre Chizuru Mizuhara qui est la fille parfaite sur l’application, même ses notes par ses clients semblent parfaites. Mais quand il la rencontre, il s’énerve facilement à cause de la beauté de Chizuru. Si vous recherchez un anime comme Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro, vous allez adorer Ren-a-Girlfriend. Vous pouvez le regarder sur Netflix.

Kaguya-Sama: l’amour c’est la guerre

Cet anime a une belle histoire car il commence lorsque deux étudiants très connus du lycée développent le béguin l’un pour l’autre. Lorsque vous les regardez ensemble, ils peuvent vous sembler un couple parfait.

En dépit de s’aimer, l’ego de Miyuki et Kaguya se situe entre les deux car ils veulent que l’autre partie le confesse en premier. Si vous voulez un anime similaire à Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro, alors Kaguya Sama est le parfait avec seulement 12 épisodes. Vous pouvez regarder la première saison sur Netflix et Crunchyroll.

L’utile Fox Senko San

Cet anime entre dans la tranche de vie de type fantastique, mais le concept est également le même. Comme tous les salariés connus au Japon, Kuroto, qui en a assez de sa vie de bourreau de travail et qui a besoin d’une pause dans le battage de la vie, rencontre une fille renard demi-dieu nommée Senko San.

Senko San commence à prendre soin de lui alors que Kuroto a le béguin pour elle. La vraie raison de l’arrivée de Senko san était de réduire le stress du kuroto et de lui faire vivre à nouveau sa vie normalement. En tant que divinité renard, son travail consiste à sauver les gens avant qu’il ne soit trop tard.

Dagashi Kashi

Dagashi Kashi est plus un anime Slice of Life, où la principale femme nommée Hotaru Shidare passe de la ville à la campagne et rencontre Kokonutsu Shikada. Kokonutsu est un Mangaka en herbe qui veut devenir grand.

Bein, la fille du propriétaire d’une usine de bonbons, Hotaru est approchée par le père de Kokonutsu où il lui demande de l’aider. L’accord est de faire en sorte que kokonustu san rejoigne sa confiserie et laisse le rêve mangaka de côté. Y parviendra-t-elle? Eh bien, c’est un anime de 12 épisodes, pourquoi ne pas en profiter sur Crunchyroll.

