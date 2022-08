Jurassic World 3 obtient une version home cinéma plus longue de 14 minutes – nous vous révélons ce que vous verrez !

Avec Jurassic World 3 : Une nouvelle ère l’épopée de l’écran des dinosaures a pris fin cette année. Le film a sans aucun doute été un énorme succès au box-office : avec une Majoration de 950 millions de dollars la fin de la trilogie suite est le deuxième film le plus rentable de l’année.

Seul « Top Gun : Maverick » vole la première place du podium aux lézards géants préhistoriques. Maintenant, la sortie de « Jurassic World 3 » pour nos cinémas maison approche comme Coupe étendue avec de nombreuses minutes supplémentaires de séquences inédites.

Jurassic World 3 obtient une version Extended Cut

La sortie d’un Extended Cut ne surprendra probablement pas certains fans. Les cinéphiles se sont plaints que dans le film fini un nombre extraordinaire de scènes manquaientauparavant im Bandes annonces étaient à voir. Il a été supposé que le réalisateur Colin Trevorrow devait couper fortement le film Dino pour le cinéma et soumettrait plus tard une version étendue.

Ces spéculations se sont maintenant avérées exactes, car sur 25 août 2022 la coupe prolongée du film vient chez nous.

Ce sera comme VOD être disponible ainsi que sur le Blu-ray et le Blu-ray 4K être compris. Seule la version théâtrale abrégée apparaît sur l’édition DVD.

Que contient la version étendue de Jurassic World 3 ?

Vous entrez dans la coupe étendue 14 minutes de plus de temps de long métrage. Cela signifie que le blockbuster passera de 146 minutes à 160 minutes. Vous pouvez trouver la version étendue sur le Blu-ray et le Blu-ray 4K dans le matériel bonus – de sorte que les deux médias contiennent également la version théâtrale plus courte.

La coupe étendue commence par un début alternatif et sont au cours du film plusieurs nouvelles séquences à voir, selon Universal Pictures « plus de dinosaures, d’action et de moments emblématiques » apporter. En plus, il y a celui sorti il ​​y a quelques années court métrage « Battle at Big Rock » sur les versions Blu-ray.

Cependant, cela n’est pas intégré au film, mais se trouve individuellement sous les extras. Par rapport à la version longue, le court métrage fait également partie des extras de la version DVD.

©Universal Studios.

Autres fonctionnalités supplémentaires

Images universelles a également publié une liste de contenu supplémentaire fourni avec la version étendue de Jurassic World 3. La liste est la suivante :

version étendue: Une version longue du film avec 14 minutes de séquences supplémentaires mettant en vedette plus de dinosaures, d’action, de personnages emblématiques et un début alternatif

Une version longue du film avec 14 minutes de séquences supplémentaires mettant en vedette plus de dinosaures, d’action, de personnages emblématiques et un début alternatif Bataille à Big Rock : Réalisé par Colin Trevorrow, le court métrage se déroule dans le parc national de Big Rock un an après les événements de Jurassic World 2 : Fallen Kingdom.

Réalisé par Colin Trevorrow, le court métrage se déroule dans le parc national de Big Rock un an après les événements de Jurassic World 2 : Fallen Kingdom. Une nouvelle race de VFX : Le superviseur VFX David Vickery et les magiciens d’ILM parlent des incroyables effets visuels du film.

Le superviseur VFX David Vickery et les magiciens d’ILM parlent des incroyables effets visuels du film. Des dinosaures parmi nous : À l’intérieur de Jurassic World 3: Une nouvelle ère Ensemble pour la première fois : Les acteurs et les cinéastes parlent du développement de la franchise et du lien spécial entre les personnages de « Jurassic Park » et « Jurassic World ». Marché souterrain des dinosaures : Rejoignez les cinéastes pour une visite de l’incroyable Dino Market et découvrez comment ils lui ont donné vie. Chaos à Malte : Un aperçu des coulisses de la poursuite de l’atrociraptor sur le toit et de la balade en moto à grande vitesse d’Owen dans les rues étroites et les ruelles de Malte.

À l’intérieur de Jurassic World 3: Une nouvelle ère Effrayant Réel Cracher prendre: Le retour du Dilophosaurus – Le superviseur des dinosaures en direct John Nolan et son équipe révèlent comment ils ont créé l’impressionnant animatronique Dilophosaurus. A l’intérieur du Dimétrodon : Découvrez comment l’équipe de tournage a exploité les terrifiants animatroniques Dimetrodon et écoutez Laura Dern et Sam Neill comment c’était de travailler avec eux. Créer une peste : Laura Dern et Bryce Dallas Howard discutent des criquets géants présentés dans Jurassic World 3, et l’équipe des effets de créature révèle comment ils ont été créés et utilisés. Passer le Bat..n : Découvrez le savoir-faire derrière l’animatronique Beta au look réaliste et écoutez Chris Pratt et Isabella Sermon pourquoi ils ont aimé travailler avec. Giga morsure : Entrez dans les coulisses avec le casting de JURASSIC WORLD DOMINION alors qu’ils rencontrent pour la première fois la plus grande star du film, le Giganotosaurus.

Dernière nuit : Revivez la dernière nuit émouvante du tournage avec les acteurs et l’équipe de Jurassic World 3.