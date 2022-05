Ncuti Gatwa explique comment il a décroché le rôle de Doctor Who

Ncuti Gatwa a récemment été annoncé comme le 14e docteur de la série de science-fiction bien-aimée de la BBC Docteur Who et les fans sont ravis.

Il a poursuivi : « C’est vraiment excitant – je suis tellement content d’en parler enfin ! Parce que ça fait longtemps que je le connais, et donc oui je suis content que ce soit sorti.

« Je suis tellement reconnaissant de partager le mandat avec Russell également, c’est juste l’écrivain le plus incroyable. Je suis vraiment tombé amoureux de son écriture en termes de visionnage de la série. Je pense juste qu’il est incroyable, et donc je me sens très honoré en faire partie. »