Fin expliquée de « I never 3 » : Paxton, Ben ou Des, avec qui Devi reste-t-elle ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la troisième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine), qui est disponible sur Netflix Depuis le vendredi 12 août 2022, le rêve de Devi (Maitreyi Ramakrishnan) s’est réalisé. Bien que sa relation avec Paxton (Darren Barnet) semble parfaite, elle ne tardera pas à découvrir que les relations s’accompagnent de beaucoup de drames.

Après avoir entendu les commentaires malveillants des filles populaires, Devi ne se sent pas en sécurité et s’interroge sur le rythme auquel se déroule sa relation avec Paxton.mais le pire arrive lorsqu’elle reçoit un message anonyme l’avertissant que son petit ami n’est pas quelqu’un de bien.

Bien qu’elle promette à son petit ami d’ignorer l’agresseur, ses amis, dont Ben, l’encouragent à ouvrir une enquête. Pendant ce temps, Aneesa sent que Ben ne fait pas attention à elle, Patti essaie de trouver un partenaire pour Kamala.

Devi et Paxton regardent des tik toks dans la chambre du protagoniste de « I never » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « JE NEVER » ?

Lorsque Devi découvre que celle qui envoie les messages est une ex-petite amie de Paxton, elle décide d’intervenir pour qu’il s’excuse. Mais ce qui semblait être une excellente idée devient quelque peu problématique après que cette fille redevienne l’amie de Hall-Yoshida et provoque la jalousie du protagoniste de « Moi jamais”.

Pour ne rien arranger, le jour de la Saint-Valentin, les résultats d’un test de compatibilité incitent plus au drame qu’à la romance entre les couples de Sherman Oaks. Paxton rompt avec Devi à cause de ses insécurités, et Anessa rompt avec Ben parce qu’il est toujours amoureux de son ex.

Pendant ce temps, Kamala commence à sortir avec Manish, qui, pour s’attirer les faveurs de Patti, assiste à une fête traditionnelle, mais au lieu de gagner des points, il ruine la célébration, obligeant sa petite amie à déménager ailleurs.

Mois après, Paxton a une nouvelle petite amie et Devi ne sait pas comment s’en occuper jusqu’à ce qu’elle rencontre Des, le fils d’un ami de sa mère. Bien sûr, le protagoniste de « Moi jamais» s’intéresse à lui et ils entament bientôt une idylle secrète, ce qui rend Ben et Paxton jaloux.

Après le baiser qu’Anessa a donné à Fabiola dans un moment de confusion, tous deux décident de sortir en cachette et plus tard, ils officialisent leur relation. Cependant, cela ne dure pas longtemps car ils se rendent compte qu’ils ne sont que des amis.

Des consoler Devien de la troisième saison de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « JE NEVER » ?

Paxton, Ben ou Des, qui obtient Devi ?

Bien que les mères de Devi et Des approuvent leur romance, cela ne dure pas longtemps non plus, car Rhyah voit Devi se débattre avec un souvenir douloureux peu de temps avant de monter sur scène pour la première fois après la mort de son père, et ordonne à son fils de garder ses distances. .

Devi remarque que son petit ami est distant, mais refuse de croire que c’est la fin, traitant même mal Ben lorsqu’il essaie de l’avertir de ce qui se passe. Devi confronte Des et il admet qu’il ne peut pas rendre sa mère folle.

À la fin de la troisième saison de « Moi jamais« , Devi est déchirée entre planifier l’avenir et profiter du présent, car elle a été choisie pour aller à Shrubland, ce qui signifie qu’elle ne passerait pas sa dernière année à Sherman Oaks.

Bien que ce soit une grande opportunité, Devi se rend compte qu’elle ne veut pas manquer la dernière année d’école avec ses enfants et n’est pas prête à ne pas voir sa mère tous les jours, alors elle décide de rester.

En revanche, encore une fois Devi doit trancher entre Paxton et Ben, qui montrent qu’ils s’intéressent toujours à elle. Mais à la fin du troisième épisode, le personnage de Maitreyi Ramakrishnan se présente à la porte de Ben et il la salue avec un sourire.