‘Dragon Ball Super: Super héros’, le casting du doublage latin révèle les détails du film

Découvrez ce que les doubleurs Mario Castañeda (Goku), René García (Vegeta), Carlos Segundo (Piccolo) et bien d’autres avaient à dire sur le nouveau film « Dragon Ball Super : Super héros » de Sony Pictures.

© Crunchyroll – Sony PicturesDistribution du doublage latin de ‘Dragon Ball Super : Super héros’ (Carlos Segundo voix de ‘Piccolo’, Eduardo Garza – directeur du doublage, René García voix de ‘Vegeta’, Mario Castañeda voix de ‘Goku’ et Luis Manuel Ávila voix de ‘Gohan’)

La Casting de doublage latin du film ‘Dragon Ball Super : Super héros‘, a rencontré des médias nationaux et internationaux pour révéler certains détails de la deuxième film de la saga Super et numéro 21 de la franchise; première qui a suscité de grandes attentes parmi les fans qui attendent un nouvelle transformation de ‘Gohan’.

La des voix originales qui depuis notre enfance accompagnent nos après-midi devant la télévision regardant les batailles des guerriers Saiyan, ils se rencontrèrent au conférence de presse organisée par Crunchyroll: Mario Castaneda (Son Goku), René García (Vegeta), Carlos Segundo (Piccolo) et le directeur du doublage, Eduardo Garza (Krillin), qui entre compliments et commentaires d’encouragement a donné l’accueil de l’acteur Luis Manuel Ávila, qui donnera la voix à ‘Son Gohan’, après la perte de Luis Alfonso Mendoza.

Quand est-ce que ‘Dragon Ball Super : Super héros’ sort en première ?

‘Dragon Ball Super : Super héros’ sortira en salles le jeudi 18 août de Mexique, ArgentineChili, Brésil, Colombie, Pérou, Équateur, Bolivie, Paraguay, Venezuela, Uruguay et Amérique centrale.

Luis Manuel Ávila a pleuré quand il a découvert qu’il donnerait la parole à ‘Son Gohan’

L’acteur Luis Manuel Ávila, visage bien connu de la télévision mexicaine pour donner vie à ‘Junior’ dans ‘La Famille P. Luche’possède également une vaste expérience dans plusieurs programmes de télévision, films, théâtre et a prêté sa voix au personnage de ‘Knight of Cerberus’ dans ‘Knights of the Zodiac: The Lost Canvas’. Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait maintenant qu’il était la nouvelle voix « Son Gohan », il a décrit à quel point il était excité et comment il avait apprécié tout le processus, révélant même que il a pleuré quand il a découvert qu’il avait été sélectionné pour faire partie du projet.

« Trop calme et détendu, mais quand il y a quelque chose qui met en péril vos attentes ou quelqu’un que vous aimez, vous devenez féroce… J’adore cette partie de ‘Gohan’, cette dualité, cette maniabilité qu’il a de calme et de force pour battre n’importe quoi « raconté en expliquant ce qu’il admire le plus de son personnage.

‘Piccolo’ jouera dans ‘Dragon Ball Super : Super héros’

Même si ‘Goku’ et ‘Vegeta’ sont deux des stars de la franchise, dans ce film ils ne seront pas les personnages principauxs et les doubleurs l’ont pris avec beaucoup d’humour :

« Cela fait partie du phénomène de donner l’opportunité d’avoir d’autres protagonistes, car il y a beaucoup de personnages, pas seulement ‘Goku’ et ‘Vegeta’. Bien sûr, ce sont les plus importants, nous le savons !a plaisanté René Garcia.

‘Piccolo’ aura le rôle principal et cela a rempli Carlos Segundo d’une grande fierté, car il est sûr que son personnage le mérite :

« Cela a été une grande joie, ‘Piccolo’ a commencé comme le plus méchant de Dragon Ball, puis est devenu un autre combattant Z, puis la baby-sitter de Dragon Ball, puis le cerveau de Dragon Ball, le catalyseur, le stratège, celui qui pouvait équilibrer les forces et anticipait toujours ce qui pourrait arriver ; à présent il a une évolution et j’ai aimé qu’Akira Toriyama lui ait donné un nouveau rôlecar il a toujours dit que c’était son personnage préféré mais il ne s’appréciait pas comme tel »a expliqué la voix latine de ‘Piccolo’.

‘Dragon Ball Super : Super héros’ sera un film moins violent

Les acteurs de doublage ont expliqué que le seul à avoir vu le film complet est le réalisateur Eduardo Garza, mais Carlos Segundo a annoncé que « C’est un film moins violent, moins combatif et il y a même un peu de comédie. »

