Ralph Fiennes: 6 performances à ne pas manquer

De la même manière que très peu d’acteurs ont réussi à le démontrer par le passé, la trajectoire de Ralph Fiennes C’est la preuve que l’acteur britannique de 58 ans peut jouer à peu près tous les rôles proposés sans décevoir le public, avec une variété exceptionnelle de personnages qui en font un interprète difficile à classer.

De la profonde peur à travers ses méchants, à jouer des personnages vraiment émouvants et édifiants ou à nous faire rire de ses interventions comiques. Sa polyvalence est une anomalie dans l’industrie contemporaine et rend chaque annonce d’un nouveau projet très attendue. Voici quelques exemples de son talent.

1.- Une plus grande éclaboussure (2015)

Avant de recevoir une grande attention médiatique avec « Appelez-moi par votre nom», Luca Guadagnino Il aurait déjà surpris le public par son ingéniosité de conteur avec cette comédie acide qui abrite un grand nombre de talents, qui enrichissent la subtilité de l’histoire de leurs interprétations.

Marianne Lane (Tilda Swinton) est une célèbre chanteuse de rock qui se remet d’une opération chirurgicale sur une petite île italienne avec son petit ami lorsque son séjour tranquille est secoué par l’arrivée d’un ami excentrique (Fiennes) et sa fille, faisant des ravages sur le couple.

2.-Le Grand Budapest Hotel (2014)

Jamais une performance comique n’a été en mesure de faire ressortir de grandes nuances d’acteur, que Fiennes fait pour montrer dans toute leur gloire dans l’un des meilleurs (sinon le meilleur) film de Wes Anderson. L’acteur joue un « concierge » dévoué et excentrique dans un hôtel prestigieux de ce qui semble être l’Europe de l’Est dans les années 1940.

Ce personnage sera impliqué dans un complot meurtrier, qui implique une peinture inestimable et, sans s’en douter, tout le sort de l’hôtel qu’il dirige avec tant d’amour.

3.- Le Prince d’Egypte (1998)

Le doublage n’est pas un champ étranger dans la trajectoire de Fiennes, participant à ce qui pourrait être l’interprétation la plus fascinante du livre biblique de Exode, qui a l’approbation des dirigeants juifs, catholiques et islamistes.

Fiennes est celui chargé d’interpréter le pharaon Ramsès, qui s’engage dans une lutte de volontés contre Moïse, refusant de donner la liberté à son peuple. Le film offre un portrait intime de deux hommes qui étaient autrefois frères et qui se présentent désormais comme des ennemis.

4.-Harry Potter et les reliques mortelles Pt.2 (2011)

Fiennes a donné vie à Lord Voldemort, le magicien noir de la saga « Harry Potter»À partir de sa quatrième tranche. Cependant, ce serait le dernier épisode dans lequel nous pourrions voir le méchant dans toute sa splendeur. Nous voyons un Voldemort désespéré d’achever ses ennemis avant d’exposer sa vulnérabilité, qui est de plus en plus évidente face à la destruction de chacun Horcruxe, ce qui le rend dix fois plus dangereux.

5.-Skyfall (2012)

Considéré par les fans de la franchise comme le meilleur opus de la saga Liaison À ce jour, Fiennes donne une belle image d’un agent du gouvernement aidant l’agent britannique lorsqu’un terroriste fait M (Judy Dench) leur principale cible d’attaque. Sam Mendes fait une déconstruction parfaite de la franchise et de ce qu’elle représente à travers le film.

6.- Liste de Schindler (1993)

Bande avec laquelle Fiennes, sous la direction de Steven Spielberg, a attiré l’attention des grands studios dans ce récit des horreurs de l’Holocauste en se concentrant également sur ses victimes et ses auteurs. L’acteur est chargé de donner vie à Amon Göth, officiel nazi qui a été envoyé pour diriger le camp de concentration de Plaszow. Goth C’est un homme impitoyable qui aime exécuter les commandes qu’il reçoit. Un être qui est au-delà des chances de rédemption que l’on hésiterait à faire souffrir les autres pour son divertissement.