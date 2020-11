Microsoft: Jeux Bethesda "premier, meilleur ou meilleur" sur Xbox

Microsoft a acheté l’éditeur de jeux Bethesda – les fans de jeux se demandent ce que cela signifie pour des séries comme « The Elder Scrolls », « Fallout » ou « Doom ». Vont-ils tous être exclusifs à Xbox maintenant? Pas nécessairement, comme l’explique le fabricant de la console.

Tim Stuart est directeur financier de la division Xbox de Microsoft, il a donc un œil sur la manière dont l’entreprise entend faire des affaires à l’avenir. Dans le cadre d’une conférence, il a reçu des déclarations sur la procédure avec les jeux Bethesda, comme le rapporte VGC.

Les jeux Bethesda sur PS5 aussi – mais plus tard?

Pour les fans de consoles Sony et Nintendo, Stuart avait d’abord des choses rassurantes à dire: «À long terme, nous n’avons pas l’intention de retirer tout le contenu Bethesda de Sony ou de Nintendo ou de qui que ce soit d’autre. Signifie: pas d’exclusivité obligatoire pour « The Elder Scrolls » et Cie. Mais: « A long terme, le contenu devrait soit fonctionner en premier, mieux ou mieux sur nos plateformes. » Les jeux Bethesda devraient se distinguer sur Xbox et PC grâce à une meilleure qualité ou une disponibilité plus précoce – c’est l’objectif de Microsoft, et non l’exclusivité.

Qu’est-ce que ça veut dire maintenant? Dans tous les cas, une exclusivité limitée dans le temps sur la plateforme Microsoft est envisageable: les propriétaires de Xbox pourraient avoir des jeux avant tout le monde, sur la PS5 les jeux n’apparaîtraient que quelques mois plus tard. Une optimisation particulièrement bonne pour le matériel Xbox, des fonctionnalités exclusives ou du contenu bonus pour les joueurs sur la console sont également possibles.

En général, ce que le patron de Xbox Phil Spencer a dit il y a quelque temps devrait continuer à s’appliquer: Microsoft décide de la procédure au cas par cas.