Johnny Depp a gagné le procès contre Amber Heard

La bataille judiciaire pour diffamation a été suivie de près par tous les fans de l’acteur de Pirates des Caraïbes. Sans surprise, la décision a favorisé Depp.

© GettyJohnny Depp salue ses fans.

Le procès qui a eu tous ceux qui suivent ce qui se passe dans Hollywood J’arrive à sa fin. Johnny Depp Cette journée a finalement été résolue et elle a été favorable à l’acteur qui a joué dans des projets tels que Pirates des Caraïbes, Panique et folie à Las Vegas Oui Ciseaux. Même s’il était pratiquement évident que la Justice penchait en faveur de Deppla résolution a pris plus de temps que prévu.

A l’origine, l’issue du procès qui Johnny Depp fait pour Ambre Entendu car la diffamation allait être résolue hier. Mais le jury a pris plus de temps jusqu’à ce que, finalement, aujourd’hui à midi aux États-Unis, un résultat soit annoncé à l’unanimité. entendu a été reconnu coupable et la carrière de Depp peut commencer à guérir. En effet, l’acteur a fait une déclaration sur ses réseaux où il a remercié ses fans pour leur soutien.

« Le meilleur reste à venir et enfin un nouveau chapitre a commencé »a écrit dans Instagram Depp, après que le tribunal de Virginie ait statué en sa faveur. Il est à noter que, contrairement Ambre Entendu, l’acteur n’était pas présent au moment où la résolution a été communiquée. Si ses deux avocats étaient là, Camille Vasquez et Benjamin Chewqui se sont embrassés à l’annonce du résultat.

Au début du procès pour diffamation, Johnny Depp avait poursuivi Ambre Entendu pour une somme proche de 100 millions de dollars. Selon les portails dédiés à la couverture des revenus des stars de HollywoodQuoi Valeur nette des célébritésla fortune de la star de Pirates des Caraïbes s’élève à 150 millions de dollars. S’ils avaient été perdus, ils l’auraient tous été pour entenduqui avait fait une demande reconventionnelle de 100 millions de dollars et ne devra se contenter que de 2 millions.

+Que va-t-il arriver à Amber Heard

L’actrice devra faire face non seulement aux problèmes d’avoir perdu son procès pour diffamation (avec tous les frais juridiques que cela peut entraîner) mais elle laissera également sa carrière en suspens. Aussi bien que Depp ils l’ont expulsé de tous les projets dans lesquels il était, entendu vous pouvez subir un sort similaire. En effet, les fans de Aquaman Ils demandent depuis des mois qu’il soit remplacé par Emilia Clarke. L’actrice est revenue sur ses réseaux après s’être absentée pendant toute la durée du procès, pour écrire : « Je n’ai pas de mots pour décrire la déception que je ressens aujourd’hui ».

