Julianne Moore fait équipe avec Sydney Sweeney dans une nouvelle fonctionnalité Apple Echo Valley

Julianne Moorequi a récemment joué dans le film Apple Plus nets’associe au Euphorie étoile Sydney Sweeney. Variety rapporte que le couple est sur le point de jouer en tant que mère et fille dans le nouveau film d’Apple Studio intitulé Vallée de l’écho. Le nouveau projet Apple a un scénario du créateur de Jument d’Easttown, Brad Ingelsby. Michael Pearce réalisera le long métrage.





Le long métrage sera produit par Brad Ingelsby en partenariat avec Ridley Scott et Michael Pruss de Scott Free. Kevin Walsh de The Walsh Company produit également dans le cadre d’un accord de production pluriannuel Apple TV +. Ingelsby développera le script avec Pruss. Les producteurs exécutifs comprendront Scott Greenberg, Rebecca Feuer de Scott Free et Nicole Jordan-Webber. Il a été rapporté qu’Erika Olde et Sam Roseme rejoindraient également le film en tant que producteurs exécutifs via Black Bicycle Entertainment.

Echo Valley sera la quatrième photo d’Ingelsby travaillant avec Scott Free. Le duo a déjà travaillé ensemble sur Out of The Furnace, femme américaine et Notre ami. D’autre part, le film sera la troisième image sur laquelle Ingelsby travaillera avec Walsh, car ils ont déjà travaillé ensemble sur Femme américaine et Notre ami.





Un thriller qui montre jusqu’où peut aller l’amour d’une mère

Vallée de l’écho est l’histoire d’une mère nommée Kate Garrett, jouée par Moore, qui a actuellement du mal à traverser une tragédie personnelle. Elle passe la plupart de ses journées en pension et à entraîner des chevaux à la ferme Echo Valley. Les choses sont un peu plus difficiles pour Kate car sa fille Clare, jouée par Sweeney, est dans sa phase rebelle. Les choses vont changer lorsque Clare arrive frénétiquement une nuit fatidique couverte du sang de quelqu’un d’autre. Le film verra comment l’amour d’une mère sera mis à l’épreuve et jusqu’où une mère ira pour sauver son enfant.

Vallée de l’écho vire vers le territoire du thriller et Julianne Moore n’est pas étrangère à ce genre de films. En plus de faire Sharper, l’actrice vétéran a joué dans des films à suspense au cours de sa carrière comme un thriller érotique Chloefilm cannibale Hannibalfilm d’horreur surnaturel Carrie et beaucoup plus. Sydney Sweeney n’est pas non plus nouvelle dans les films à suspense car elle a également joué dans quelques projets, tels que des films à suspense érotiques. Les Voyeursthriller vampire Dents de nuitet séries télévisées à suspense psychologique Objets tranchants pour n’en nommer que quelques-uns.