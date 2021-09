Jujutsu Kaisen Chapitre 158 Date de sortie, attentes et tout ce que vous devez savoir !

Jujutsu Kaisen rugit depuis la sortie de sa première saison. Dans Jujutsu Kaisen Chapitre 158, nous apprendrons à connaître les deux contre un combat. Le résultat de la bataille sera que les sorciers feront la paix avec Yuujii Itadori consommant des parties de Sukuna. Même lorsque Kirara veut se battre, Megumi parvient à la coincer avec ses chiens divins. Il parle de leur véritable intention qui est de parler et de ne pas se battre.

Préparez-vous à frapper pic.twitter.com/UpFwFAiiGP – JUJUTSU KAISEN (@Jujutsu_Kaisen_) 4 septembre 2021

La clouer au sol fait penser à Kirara si c’était prévu avant. Puisqu’elle avait déjà essayé d’utiliser son énergie maudite contre les attaques de Megumi mais le contraire s’est produit. À cela, Megumi a répondu qu’il avait juste l’intention de prendre le risque et d’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné sur Kirara. Kirara le taquine en disant qu’il n’est pas mignon. Megumi la laisse partir mais se penche et lui demande de les écouter pour une fois qu’ils ont vraiment besoin de leur aide à ce moment-là. Mais alors Yuuji entre avec un bang et Hikari et Yuuji entrent dans un face-à-face.

Hikari contre Itadori Yuuji

Yuuji fait tout entre ses mains pour faire venir Hikari dans leur équipe. Il prend des coups de Hikari en signe de punition. Hikari essaie de le frapper plus fort et Yuuji commence même à saigner. D’un autre côté, Kirara est inquiète car Hikari continue de briser Itadori. Il crie à Hikari que Panda, Megumi et Itadori ont besoin de son aide et que leurs moyens ne sont pas de causer des problèmes.

Hikari répond qu’il a promis de les aider, mais que vaincre Yuuji est une autre histoire. Hikari interroge Yuuji sur les raisons pour lesquelles il l’a choisi et lui a fait confiance, et c’est leur première rencontre. Yuuji répond que ses amis l’ont informé que Hikari est un adversaire redoutable, et c’est pourquoi.

YUUUUJIIIIII Putain de merde, c’était le meilleur chapitre depuis le début de cet arc. La détermination dont fait preuve Yuuji après sa prise de conscience lors de Shibuya… J’ai la chair de poule partout dans le corps 😭#JujutsuKaisen157 #JJK157 pic.twitter.com/Kl6mpw9ogs – Doigts croisés (@FingersCro55ed) 3 septembre 2021

Itadori se rend compte que les coups de poing de Hikari sont assez forts. Il révèle ensuite que lorsqu’un sorcier demande une faveur à un autre, c’est surtout une question de vie ou de mort. Par conséquent, Yuuji doit le démontrer en le repoussant et en refusant de frapper sans combattre. À quoi il répond qu’il est un « rouage ». Le rouage des sorciers dans le mécanisme de suppression de la malédiction. Hikari bat Yuuji et leur parle du marché qu’il veut à la fin du chapitre.

Jujutsu Kaisen Chapitre 158 Date de sortie

Aucun retard n’a été signalé. Par conséquent, Jujutsu Kaisen Chapitre 158 sortira le 12 septembre 2021. En cas de changement officiel, le changement sera reflété ici. Le chapitre 158 de Jujutsu Kaisen est officiellement disponible sur VIZ et Mangaplus.

De plus, les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sont gratuits. Cependant, pour lire les anciens chapitres, vous devez vous prévaloir de leur adhésion. Il existe de nombreux sites illégaux où vous pouvez lire les chapitres gratuitement. Mais il est toujours prudent de payer, de lire et de soutenir les auteurs pour leur travail acharné.

C'était tout à propos du chapitre 158 de Jujutsu sKaisen