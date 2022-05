Monolith : un thriller de science-fiction de haut niveau entre en production

La production d’un nouveau thriller de science-fiction de haut niveau appelé Monolithe a commencé cette semaine. Le film sera un one-hand passionnant sur un journaliste entêté joué par Lily Sullivan. Son podcast d’investigation click-baiting découvrira un étrange artefact, un complot extraterrestre et les mensonges qui sont au cœur de sa propre histoire.

« L’opportunité de faire de la science-fiction saisissante en est une pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité du SAFC et du Festival du film d’Adélaïde et je suis ravi de l’équipe que nous avons constituée. Il y a un réel sentiment d’appartenance de la part de l’ensemble de la distribution et de l’équipe, et c’est un endroit vraiment favorable pour faire un premier long métrage », a déclaré le réalisateur Matt Vesely.

Sullivan, une étoile montante australienne, a fait ses débuts au cinéma dans PJ Hogan’s Mental, à propos d’un auto-stoppeur devenant la nounou de cinq adolescentes. Sullivan a continué à être dans Pique-nique au rocher suspenduune série télévisée sur la disparition mystérieuse d’un groupe d’écolières, et J’ai rencontré une fille, à propos d’un musicien essayant de trouver la fille de ses rêves qui peut être réelle ou non. Elle sera également dans Evil Dead Rise quand ça sort enfin.

SAFC

Vesley, l’écrivain Lucy Campbell et la productrice Bettina Hamilton ont reçu un financement de 400 000 € du Festival du film d’Adélaïde (AFF) et de la South Australian Film Corporation (SAFC) par le biais du « Film Lab: New Voices Program ». Le programme est une initiative de développement des compétences en matière de longs métrages à petit budget conçue pour fournir une plate-forme à la prochaine génération de talents sud-australiens.

«Le fait que nous ayons déjà suscité un tel intérêt du marché témoigne de la force du scénario que Lucy Campbell a livré dans le cadre du programme Film Lab, et nous espérons maintenant que nous lui rendrons justice alors que nous nous dirigeons vers la production. Le calendrier de Film Lab a toujours été difficile, mais l’élan qu’il fournit pour continuer à avancer est incroyablement motivant et incitant à la concentration », a déclaré Hamilton.

Filmer pour Monolithe se déroulera dans les collines d’Adélaïde et sera présenté en première mondiale au Festival du film d’Adélaïde en octobre. Le film sera distribué en Australie et en Nouvelle-Zélande par Bonsai Films. Selon le réalisateur de Bonsai Films, Jonathan Page, Monolith est l’un des plus originaux qu’il ait lu depuis des lustres. Il pense que cela a le potentiel d’époustoufler les gens, ce qui rend Page excité à la fois de voir le film à l’écran et de le présenter au public.

