Aquaman 2 Blue Stealth Suit Origines expliquées

Jason Momoa et James Wan ont donné Aquaman les fans sont un régal en publiant de nouvelles images des costumes du héros de DC pour le prochain Aquaman et le royaume perdu, qui incluent un costume doré et vert très familier et emblématique qui vient directement des apparitions classiques du personnage dans les bandes dessinées, mais c’était le deuxième image de costume bleu « furtif » qui a surpris beaucoup de gens. Une autre tenue très distinctive, le costume bleu est également directement tiré des bandes dessinées, mais c’est peut-être une tenue que peu de gens connaissent.

« Voici @prideofgypsies dans le costume classique #Aquaman ET un aperçu de son autre tenue – le costume furtif. Une technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le « costume bleu » des années 80″, a déclaré Wan dans son poste, penché sur l’idée que la nouvelle combinaison tire une partie de sa capacité de camouflage des capacités réelles de créatures telles que les pieuvres et les calmars. Il a également cité la citation que c’était la période des années 1980 de Aquaman‘s qui a directement conduit à la conception.

La première fois qu’Aquaman a été vu portant le costume bleu, c’était en 1986 dans une mini-série dans laquelle le costume a été conçu par Neal Pozner. Le costume avait pour objectif principal de permettre à Arthur Curry de se déplacer dans l’eau sans être aussi évident que sa tenue précédente. L’apparence très différente n’était pas par hasard, car elle correspondait au changement dans les bandes dessinées qui a vu Aquaman et Mera mener une vie relativement normale en Floride jusqu’à ce qu’ils soient rappelés à Atlantis pour faire face à une nouvelle menace pour le royaume sous-marin. Les propriétés du costume ont joué un rôle important dans l’histoire et se sont avérées être un grand atout au fur et à mesure que la série se poursuivait. Bien que la mini-série elle-même n’ait pas été prise en compte par certains pour avoir apporté des modifications à l’histoire d’origine du personnage, le costume lui-même a été un succès et est même revenu dans les années 2020 Aquaman : plongées profondes série numérique.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est peut-être pas surprenant que James Wan voudrait l’amener dans les films. On sait très peu de choses sur l’intrigue de la suite à venir, il est donc impossible de dire exactement comment le nouveau costume aidera notre héros dans sa nouvelle quête, mais il sera probablement tout simplement spectaculaire à voir et aura apparemment quelques un temps d’écran considérable s’il vaut la peine de laisser tomber une image de celui-ci maintenant. Il y a toutes les chances que Jason Momoa aurait pu avoir un coup de main est de décider comment il est utilisé grâce à son implication dans l’écriture de la nouvelle aventure.

« Après avoir terminé le premier, je suis allé avec mon partenaire d’écriture et nous avons imaginé le second et nous sommes allés présenter l’idée », a déclaré Momoa précédemment sur Le spectacle de Drew Barrymore. « La meilleure chose que je puisse vous donner, c’est que je l’aime tellement que j’ai participé à son écriture. Et donc, nous avons fait le premier traitement, puis James et notre écrivain original David l’ont terminé. Et tous nos cœurs sont Au lieu de simplement avoir un script et de le faire, vous êtes à 100% encouragé par votre réalisateur et vos co-scénaristes. C’est donc excitant pour moi. » Aquaman et le royaume perdu devrait arriver dans les salles le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman 2, Aquaman