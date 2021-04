Mal a-t-il des pouvoirs Grisha dans Shadow and Bone? Voici ce qui se passe dans les livres

Spoilers à venir pour Shadow and Bone de Netflix et le roman Ruin and Rising de Leigh Bardugo.

Ombre et os se révèle déjà être un énorme succès pour Netflix alors qu’il grimpe dans les charts à travers le monde, et les fans ne semblent pas en avoir assez d’Alina Starkov, Malyen Oretsev et le reste des personnages de Grishaverse.

La première saison de la série suit Alina alors qu’elle se rend compte qu’elle est l’une des Grisha les plus rares et les plus puissantes: le Sun Summoner. Après avoir dévoré les 8 épisodes, les fans meurent d’envie d’entendre ce qui se passe ensuite – en particulier avec le scénario de Mal.

Alors que ceux qui ont déjà lu les livres sauront très bien ce qui va arriver, d’autres évitent les spoilers et se théorisent eux-mêmes ou lisent directement les synopsis des deux prochains livres de la série.

Si vous faites partie de ces derniers qui ont une liste interminable de questions sur la trame de fond de Mal, voici ce que vous devez savoir sur son lien avec le Grisha. (Si vous n’avez pas lu les livres et que vous ne voulez pas de spoilers, arrêtez de lire maintenant!)

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Netflix Ombre et os et la trilogie de livres de Leigh Bardugo!

Mal a Grisha dans Shadow and Bone? Image: Netflix

Mal a-t-il des pouvoirs Grisha dans Ombre et os?

Dans la série Netflix, Mal est membre de la Première armée et possède des compétences extraordinaires en tant que traqueur. Mal n’est pas Grisha et n’a aucun des pouvoirs Grisha. C’est la même chose que dans la série de livres.

Comme nous le découvrons dans les épisodes 2 et 4 de la série, les enfants de Ravka sont testés très jeunes pour les pouvoirs de Grisha. Nous voyons qu’Alina a finalement été testée, bien qu’elle ait réussi à supprimer ses pouvoirs en s’infligeant de la douleur pour les cacher du test. Mal, cependant, n’a pas été testé car il a été blessé à l’époque.

L’émission ne révèle pas s’il a finalement été testé, mais sa position dans la Première armée signifie probablement qu’il n’a pas réussi dans les deux sens.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour le troisième livre, Ruine et montée!

Shadow and Bone’s Mal est un traqueur doué – mais ne possède pas les pouvoirs de Grisha. Image: Netflix

Plus tard dans la série de livres, Mal commence à travailler en étroite collaboration avec Alina et les Grisha, les entraînant, s’entraînant et les aidant dans la lutte contre The Darkling.

Bien que Mal n’ait toujours pas les pouvoirs de Grisha, son histoire familiale et son héritage sont explorés à un niveau plus profond dans Ruine et montée, le troisième livre de la trilogie. Comme nous le voyons dans la série (et dans les livres), Mal a un lien profond avec Alina et ses pouvoirs, et il est également révélé qu’il a un lien plus fort avec le Grisha qu’on ne le pensait à l’origine.

Mal est un parent éloigné de la sœur de Baghra, qui a été tuée par Baghra et ramenée à la vie par son père, Ilya Morozova. En conséquence, elle a été effectivement transformée en amplificateur. Mal descend de cette ligne, et il est révélé qu’il est en fait un amplificateur lui-même.

Des indices à ce sujet ont déjà été saupoudrés tout au long de la première saison de Ombre et os (à la grande surprise de certains fans aux yeux d’aigle!), il ne fait donc aucun doute que le scénario apparaîtra dans la série télévisée plus tard.

