Entraînement intense de John Wick qui maintient Keanu Reeves en forme révélé par son entraîneur personnel

Keanu Reeves n’est pas étranger aux rôles d’action. De La matrice à La vitesse, l’acteur a fait ses preuves dans une variété de séquences d’action iconiques. Mais le plus grand défi physique de la carrière de Reeves est le John Wick séries. Dans une récente interview, le célèbre entraîneur personnel d’Hollywood, Patrick Murphy, a révélé la volonté de fer de Reeves qui lui a permis de jouer le rôle d’un maître assassin dans la cinquantaine.

« John Wick est l’un des rôles les plus physiques de l’histoire du cinéma. La chorégraphie, ainsi que les multiples disciplines de combat, le tumbling, les cascades, l’équitation, la conduite de cascades, l’entraînement au pistolet et d’autres entraînements aux armes, signifie que le corps de KR a traversé l’enfer et retour … Quand KR se prépare pour les films, il est concentré sur le laser et pleinement engagé. Je ne sais pas d’où il puise la motivation, mais je sais que son éthique de travail est hors de ce monde. Il se prépare pendant des mois pendant la pré-production, et s’entraîne tout au long du tournage. «

En tant que John Wick, Reeves joue le rôle d’un assassin à la retraite, forcé de reprendre sa vie de coups de pied après la perte de son chien et de sa maison. Le personnage de Wick n’est pas censé être une personne câline, ni même sympathique. Cela en dit long sur la sympathie inhérente de Reeves qu’il a réussi à faire de l’ultra-violent John Wick un héros pour les masses. À tel point que Murphy a rappelé à quel point il était difficile de filmer John Wick 3 à cause de tous les fans qui voulaient interagir avec Keanu Reeves.

« KR est toujours prêt à aller donner des coups de pied dans la salle de gym. J’ai mis en place d’énormes plans de répétitions et il le fait sans cligner des yeux. Il n’y a pas de magie à cela; KR fait le travail et récolte les bénéfices … Lorsque nous tournions John Wick 3 à New York, cela pouvait prendre 30 minutes pour parcourir un trajet de trois minutes entre son appartement et la salle de sport, car il ne pouvait pas dire non aux fans qui demandaient une photo. Il laissait même les fans marcher avec lui, partager leurs idées et parler de films. Un jour, un garçon autiste lui a sauté dessus par derrière et KR s’est retourné rapidement et s’est rendu compte de la situation. La mère s’est excusée, mais KR a immédiatement embrassé et calmé le garçon, signé des souvenirs, et j’ai eu une belle conversation et une belle photo avec lui. J’ai toujours admiré la gentillesse de KR. Il est tout simplement le meilleur. «

Merci à la popularité de Keanu Reeves et à son dévouement à faire de chaque nouveau John Wick film plus excitant viscéral que le précédent, nous aurons bientôt un quatrième opus dans la franchise. La dernière fois, Wick avait apparemment été trahi par son ami Winston et tué par balle. Mais tout n’est pas ce qu’il semble, et Wick, Winston, le roi Bowery et d’autres assassins pourraient planifier secrètement de faire tomber la table haute du monde des assassins de la série. Réalisé par Chad Stahelski, John Wick: Chapitre 4 étoiles Keanu Reeves. Le film arrive dans les salles le 27 mai 2022. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois dans Mens Health.

