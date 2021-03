Qu’est-ce que le test de personnalité des couleurs sur TikTok? Comment le prendre

Un autre jour, une autre tendance TikTok. Le dernier engouement qui balaie l’application de partage de vidéos est le test de personnalité des couleurs que les gens utilisent pour s’exprimer via, vous l’avez deviné, la psychologie des couleurs.

Les TikTokers ont partagé leurs résultats dans des vidéos, souvent avec peu de contexte, ce qui amène beaucoup d’entre nous à se demander en quoi consiste exactement ce test.

Ceux qui ont la couleur «pousse» sont certainement ceux qui font le plus rire sur les réseaux sociaux, car le test les a essentiellement exposés à être des «perfectionnistes paresseux coincés dans une maison et incapables de refuser». Aie!

Mais de nombreuses autres personnalités de couleur utilisent également le test pour se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées en partageant leurs résultats dans l’espoir de trouver leur correspondance.

Qu’est-ce que le test de personnalité des couleurs?

Le test de personnalité des couleurs qui fait le tour est peut-être dérivé du système de profilage de la personnalité True Colors qui est utilisé pour catégoriser les tempéraments des gens et comment ils gèrent les situations difficiles. Cependant, ce système n’utilise que 4 couleurs principales tandis que le test de personnalité des couleurs a la gamme de nuances d’une garde-robe d’été colorée!

Heureusement pour ceux d’entre nous dont la capacité d’attention a été considérablement réduite grâce à TikTok, le test est super rapide et facile à faire.

Composé de seulement 12 questions, le test évalue comment vous gérez les situations sociales et comment vous voyez la vie dans son ensemble. Ensuite, il vous donne une catégorie de couleurs en fonction de vos réponses et offre des informations intéressantes sur votre comportement, les défis auxquels vous faites face et ce qui vous attire vers les autres.

Mieux encore, il vous indique les couleurs par lesquelles vous êtes attiré et les couleurs à éviter afin que vous puissiez comparer vos résultats avec vos amis.

Si vous voulez vous joindre à l’amusement, continuez à lire pour apprendre à passer le test.

Comment passer le test de personnalité des couleurs

1. Vérifiez le test.

Pour trouver le test, rendez-vous sur ktestone.com. Le site est coréen, vous devrez peut-être faire défiler un peu pour trouver la version anglaise.

Vous pouvez également passer le test en espagnol, en japonais et plus encore.

2. Répondez aux 12 questions qui vous sont posées.

Une fois que vous y êtes, vous pouvez commencer à répondre aux 12 questions sur votre amitié et vos objectifs de vie.

Ils sont simples et ne nécessitent pas beaucoup de réflexion, vous aurez donc terminé en un rien de temps.

3. Obtenez vos résultats.

Une fois que vous aurez terminé les 12 questions, le système générera automatiquement vos résultats pour vous. Votre couleur sera accompagnée de toutes les informations dont vous avez besoin sur ce type de personnalité.

Donc, si votre couleur est rose comme moi, vous êtes «spirituel, ouvert d’esprit et soucieux de la mode». Vous obtiendrez également tout un tas d’autres informations intéressantes sur la façon dont vous interagissez avec les autres.

4. Partagez vos résultats.

Bien sûr, aucun test de personnalité des couleurs n’est terminé tant que vous n’en avez pas publié sur les réseaux sociaux. Partagez votre couleur sur TikTok ou, si vous vous sentez timide, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.