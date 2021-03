Jujutsu Kaisen 144 VF: Le jeu de l’abattage

Attendez, est-ce que le chapitre précédent vient de nous montrer un aperçu des parents de Yuji Itadori? Ainsi, le nom du père de Yuji est Jin Itadori. En plus de cela, il y a un étranger connu sous le nom de «Kaori». Je ne sais tout simplement pas pourquoi elle semble être une utilisatrice de malédiction ou liée au monde maudit. Selon les informations, Kaori était l’ancien partenaire de Jin. D’autre part, Wasuke Itadori, le grand-père Yuji a mentionné quelque chose lié à la mort de Kaori. Il y a tellement de bruit là-bas et le chapitre 144 de Jujutsu Kaisen pourrait clarifier une partie à ce sujet. Donc, dans cet article, nous allons parler de la date de sortie et de l’endroit où vous pouvez lire Jujutsu Kaisen 144.

Chapitre 144: Jujutsu Kaisen

Chapitres de cette semaine: Pouvons-nous parler de Jujutsu Kaisen?! Major révèle dans le dernier chapitre. Qu’en penses-tu?! Lisez-le ici GRATUITEMENT: https://t.co/hGd94oMqyS pic.twitter.com/MdMxxDmoZC – Saut Shonen (@shonenjump) 23 mars 2021

Date de sortie

Le chapitre 144 de Jujutsu Kaisen sortira le 28 mars 2021. Ce chapitre révélera plus d’informations sur «The Culling Game». Dans ce jeu, un joueur peut gagner des points en mettant fin à la vie d’autres joueurs. Ainsi, le chapitre 144 de Jujutsu Kaisen apporte beaucoup d’excitation, de drame et d’action.

A propos de Jujutsu Kaisen Manga

Anime d’action Supernatural High School – c’est ce qu’est Jujutsu Kaisen. Il contient tous les éléments principaux de Tokyo Ghoul, Blue Exorcist et Noragami. Jujutsu Kaisen a une très bonne animation et un scénario incroyable. Yuji Itadori est un lycéen qui acquiert des pouvoirs surnaturels en ingérant le doigt de Sukuna (un ancien démon de guerre). Sa vie passe d’un étudiant normal à un surhumain combattant la malédiction.

Remarque: les malédictions sont des êtres surnaturels ou des créatures ressemblant à des démons qui naissent des émotions les plus profondes et les plus fortes d’un être humain.

Eh bien, c’est ce que nous avons pour aujourd’hui sur Jujutsu Kaisen 144. J’espère que vous avez trouvé cet article informatif. Cet article est écrit par 45Secondes.fr. Faites-nous savoir ce que vous en pensez.