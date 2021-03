Slack pensait que permettre à n’importe quel utilisateur de vous envoyer des messages directs était une bonne idée, des heures plus tard, cela a limité la fonction

Le logiciel de communication d’entreprise Slack a lancé mercredi une fonction permettant à tout utilisateur de l’application d’envoyer des messages directs à un autre, qu’il n’appartienne pas ou non à la même entreprise: Slack Connect. Et juste quelques heures plus tard a dû limiter cet outil au barrage de critiques qu’il a reçu pour le manque de mesures de sécurité pour protéger les personnes qui l’utilisent d’éventuels cas de harcèlement numérique.

Sur la page d’accueil de Connect, Slack dit qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui stimule la productivité en permettant un contact direct entre les employés d’une entreprise et leurs fournisseurs tiers. Mais de nombreux utilisateurs qui ont commencé à l’essayer ont remarqué des lacunes importantes: il n’y a pas d’option pour bloquer les discussions privées et pas de bouton pour signaler directement les messages abusifs aux administrateurs de Slack ou de l’entreprise, comme ils l’affirment plusieurs personnes sur Twitter et rapporte Vice.

De plus, Slack Connect vous permet d’envoyer un message personnalisé à l’utilisateur avec lequel vous souhaitez ouvrir un chat privé qui n’a aucun type de contrôle abusif du langage, tel que rapporté par le Wall Street Journal, afin qu’ils puissent contenir des messages de harcèlement sexuel à des menaces ou des insultes.

Une autre plainte est que Slack Connect notifie non seulement dans l’interface de l’outil qu’une nouvelle demande de connexion via un chat privé a été reçue, il envoie également un e-mail au compte de messagerie associé à chaque fois que cela se produit, et selon plusieurs utilisateurs. c’est carrément difficile de désactiver ces notifications.

«Il a fallu environ quatre heures à notre équipe de sécurité et d’informatique pour désactiver les messages directs de Slack Connect», déclare Mitchell Hashimoto, fondateur d’une société de développement de logiciels. Sur Twitter.

Enfin, Slack Connect propose aux administrateurs de l’entreprise une option permettant d’activer ou de désactiver la fonctionnalité. Dans le cas où ils choisiraient de le désactiver, aucun employé de l’organisation ne pourra utiliser cet outil, mais malgré cela, Vous continuerez à recevoir des notifications dans votre e-mail si un utilisateur externe vous envoie une notification à contacter. Et même si vous ne pouvez pas établir de contact stable, cela signifie que n’importe qui peut envoyer un commentaire abusif aux travailleurs utilisant Slack en utilisant le message personnalisé dans la demande de connexion.

Slack recule

Face à toutes ces plaintes, Slack d’abord conseillé aux personnes qui ont eu des problèmes pour désactiver la nouvelle fonctionnalité, une solution quelque peu discutable car elle ne permet pas aux utilisateurs qui souhaitent continuer à l’utiliser de se défendre efficacement contre des cas spécifiques d’abus ou de harcèlement. En outre, il a été vérifié par la suite que les communications continuaient à atteindre la boîte de réception de courrier électronique même si l’outil était désactivé.

Plus tard, dans une communication d’un porte-parole de Slack recueilli par Vice, la société a recommandé à tout utilisateur qui reçoit des messages inappropriés contactez votre service d’assistance pour enquêter sur le cas et agissez là-dessus.

Et enfin l’entreprise vous avez décidé de limiter certaines fonctionnalités de Slack Connect, à commencer par la possibilité d’envoyer des messages personnalisés pour se connecter, comme le rapporte le journaliste David Pierce sur votre compte Twitter.