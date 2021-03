Instagram ne vous obligera plus à envoyer des photos et des vidéos autodestructrices – comment y remédier

Instagram commence à bloquer l’utilisation de messages et de vidéos autodestructeurs envoyé via des messages privés. La nouvelle n’est pas encore arrivée sur tous les smartphones, mais d’après ce qui est rapporté en ligne, ce ne devrait être qu’une question de temps. Les témoignages indiquent en effet que la raison invoquée par l’application pour la désactivation de la fonctionnalité sont les nouvelles règles relatives aux services de messagerie en Europe. Le thème deincompatibilité de certaines fonctions des services Facebook avec les réglementations européennes les plus récentes, il avait déjà été mis en évidence dans les mêmes applications, et jusqu’à ce que les deux parties sur le terrain ne parviennent pas à un accord, il continuera à avoir des effets sur l’utilisation d’Instagram, de Messenger et probablement de WhatsApp.

Messages concernés

Les personnes touchées par le problème sont les Messages privés, et dans ce cas les temporaires, ou éphémères: des photos et des vidéos qui – une fois envoyées – ils se suppriment du téléphone du destinataire après un certain temps. Sur Instagram, ces messages peuvent être envoyés via Direct et l’expéditeur peut choisir d’autoriser un seul cycle de lecture de quelques secondes ou une double vue – ou mieux il pourra le faire encore un peu.

En ligne, en effet, les messages des utilisateurs se multiplient qui, après avoir tenté d’envoyer des messages de ce type en Direct, se retrouvent devant un écran d’erreur qui se lit comme suit: « Impossible d’envoyer cet élément pour les nouvelles règles relatives aux services de messagerie en Europe « . Dans certains cas, ceux qui n’ont pas encore été touchés par le problème sont confrontés à un autre type d’erreur: un message – en cours d’envoi – qui avertit que le destinataire « ne peut pas voir les photos et vidéos temporaires »; les autres utilisateurs ne voient aucun avertissement, mais étant donné la nature du problème, c’est une question de temps.

La solution temporaire

Instagram s’adapte toujours à la nouveauté, c’est pourquoi ceux qui veulent contourner temporairement le blocage peuvent se tourner vers Fils – l’application sociale dédiée exclusivement aux chats dans laquelle cette limitation sera probablement imposée plus tard. Cependant, si le groupe Facebook ne résout pas les problèmes de compatibilité de ses chats privés avec les dernières réglementations européennes en matière de confidentialité, WhatsApp pourrait également en payer le prix: une fonction dédiée au contenu multimédia temporaire arrive au sein de la plateforme, ce qui pourrait se heurter au même problèmes rencontrés par les photos et vidéos éphémères sur Instagram.

