« Disco Elysium » aura un nouveau patch pour PlayStation

« Disco Elysium » a récemment présenté la sortie de « The Final Cut », qui comporterait des éléments supplémentaires dans ce RPG d’investigation immersif. Les versions pour PlayStation 4 et 5 ont soulevé des rapports de quelques bugs pendant les jeux, un problème qui a déjà été résolu par ses développeurs.

ZA / UM, le développeur responsable du jeu, a publié une déclaration via son blog officiel détaillant les étapes à suivre pour que les joueurs sur console Sony puissent profiter d’une expérience optimisée après que ces bugs entravent le jeu au fur et à mesure de sa progression.

