Jordan Peele a terminé le tournage de son nouveau film

2017 a été une année extrêmement profitable pour l’acteur et comédien de l’époque Jordan Peele, qui a fait ses débuts surprenants en tant que réalisateur et scénariste avec « Get Out », un film avec Daniel Kaluuya, qui a remporté l’Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original ». .

Après avoir à nouveau épaté le public en 2019 avec « Nous », Peele s’est à nouveau associé aux côtés de Kaluuya dans « Nope », son troisième long métrage en tant que réalisateur. Le film a une distribution complète avec les précédents de Steven Yeun, Keke Palmer, Barbie Ferreira, Brandon Perea et Michael Wincott.

Un nouveau rapport de Variety a révélé que Peele a terminé le tournage de son thriller à suspense très attendu, notant que Hoyte van Hoytema a occupé des rôles de production en tant que directeur de la photographie. Le directeur de la photographie d’origine danoise-suédoise a collaboré avec Christopher Nolan sur les films « Interstellar », « Dunkerque » et « Tenet », ainsi qu’aux côtés de Denis Villeneuve sur « Arrival ».

Ce sera le nouveau travail que nous verrons de Peele sur grand écran après avoir servi comme scénariste et producteur exécutif dans « Candyman », reboot / suite du film sorti en 1992 inspiré de l’histoire « The Forbidden » de Clive Barker, avec Nia DaCosta en tant que directrice.

Jordan Peele s’est bâti une réputation dans le genre mystère et horreur en tant que producteur exécutif de la série HBO « Lovecraft Country ». Il a également été producteur et animateur de la reprise annulée de « The Twilight Zone », qui avait recueilli des critiques majoritairement positives de la part des critiques.

« Nope » est son troisième travail en tant que réalisateur, avec le soutien d’Universal Pictures dans sa réalisation. Le cinéaste n’a fourni aucun détail sur son intrigue ou le thème principal du film pour le moment, même s’il ne serait pas surprenant que son synopsis soit révélé très bientôt. Le film a une date de sortie prévue pour le 22 juillet 2022.