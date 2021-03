Zack Snyder’s Justice League 2 Legion of Doom Super Villain Line-Up révélée

Justice League de Zack Snyder n’est qu’à quelques semaines de sa sortie. Alors que le film est censé être un long métrage autonome, le plan initial était que le projet soit une trilogie de films. De nouveaux storyboards sont apparus en ligne à partir des parties 2 et 3 prévues de Justice League de Zack Snyder, qui ont été supprimées par Warner quelques heures après avoir été publiées sur Twitter. Mais c’était assez de temps pour que les fans glanent à quoi ressemblait le plan complet de Snyder pour la trilogie.

Je ne sais pas vraiment combien il en reste dans JL 2, mais si c’est vraiment un film de 4 heures, il y a sûrement de la place pour la légion de malheur? #RestoreTheSnyderVersehttps://t.co/FCnmxhLQ72pic.twitter.com/8Hw0hTdWJJ – Yax #ZACKTIVATED (@Aussiemandias_) 6 mars 2021

On sait déjà que lors des événements de la première Ligue de justice, tandis que Batman est occupé à recruter Wonder Woman et le reste des héros pour affronter Steppenwolf, Lex Luthor travaille secrètement pour créer sa propre ligue, connue sous le nom de Legion of Doom dans les bandes dessinées.

Selon les storyboards, la Légion, qui aurait été entièrement introduite en Ligue de justice 2, aurait consisté en Dr Poison, Black Manta et Ocean Master, ainsi que Captain Cold et The Riddler. L’implication de la Légion commence avec Riddler résolvant l’équation Anti-Life avant de se suicider devant Batman.

Alors que Darkseid vient sur Terre à la recherche de l’équation anti-vie, Ocean Master et Black Manta s’associent pour tuer Aquaman dans l’Atlantide tandis que le Dr Poison réussit à tuer Wonder Woman à Themyscira. Pendant ce temps, Captain Cold attaque The Flash dans Central City. Cyborg tente d’aider son compagnon de héros et se fait déchirer le corps en deux.

Enfin, Lex Luthor lui-même obtient une vision thermique à mort par un Superman lavé de cerveau sous le contrôle de Darkseid. La ligue étant tombée et le Superman maléfique maintenant au pouvoir sur la Terre, cela met en place le monde « Knightmare » qui a été taquiné pour la première fois Batman contre Superman. Cela incite Batman à travailler avec Deathstroke et Joker pour sécuriser une Mother Box que Flash peut utiliser pour voyager dans le temps et modifier le présent.

Les points de l’intrigue ne s’arrêtent pas là. Snyder a déjà révélé que le plein Ligue de justice trilogie aurait vu une romance entre Batman et Lois Lane. Lois tombe enceinte de l’enfant de Batman mais ne lui en parle pas. Lorsqu’un Flash qui voyage dans le temps dit enfin la vérité à Batman, il sacrifie sa vie pour sauver Lois. Superman et Lois élèvent ensuite l’enfant comme le leur, et il grandit pour devenir le nouveau Batman.

Maintenant que les storyboards sont sortis, la demande en ligne de permettre à Snyder de faire sa trilogie complète de Ligue de justice les films sont devenus encore plus forts. Justice League de Zack Snyder comprend une distribution d’ensemble de Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle arrive de Comic Book Resources.

