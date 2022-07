Le rôle de Lena Headey dans Thor : Love and Thunder que Marvel a supprimé

in

merveille

Il a été officialisé que Lena Headey ait joué un rôle dans Thor: Love and Thunder, mais ses scènes ont été coupées et elle n’atteindra pas le MCU. De plus, cela lui a causé des problèmes juridiques.

©Marvel Studios/Getty ImagesLe rôle de Lena Headey dans Thor : Love and Thunder que Marvel a coupé.

Thor : Amour et tonnerre Il sortira en salles ce jeudi 7 juillet et ce sera l’une des grandes premières de l’année pour l’univers cinématographique Marvel. Son protagoniste, Chris Hemsworth, revient en tant que personnage légendaire après trois ans dans une aventure qui sera dirigée, une fois de plus, par Taika Waititi. Avec la première imminente, certains détails de sa production ont été révélés, tels que une apparition de Lena Headey qui finalement ne se concrétisera pas. Qui allait-il jouer ?

La quatrième bande du super-héros le montrera dans sa phase ultérieure Avengers : Fin de partie, où il tentera de trouver la paix intérieure. Rapidement, c’est du passé avec l’apparition de Gorr, un assassin de la galaxie qui se fait appeler le Boucher des Dieux pour chercher l’extinction de ces êtres. Le dieu du tonnerre doit s’allier avec Valkyrie, Korg et son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir.

+Le rôle que Lena Headey allait avoir dans Thor 4

Léna Headeyreconnu pour avoir incarné Cersei Lannister dans la série iconique jeu des trônes, aurait une place Thor : Amour et tonnerremais finalement du MCU ils ont décidé de couper toutes leurs scènes. Cela a été rapporté par les médias Variétéqui a également révélé qu’elle était poursuivie pour 1,5 million de dollars par son ancienne agence britannique, Troika, pour des commissions impayées.

Pour le moment, il n’y a pas d’explications officielles pour les éliminations du film, ni d’un personnage spécifique, bien que les fans aient déjà spéculé et auraient pu réussir leur caractérisation. Selon certains commentaires, Headey aurait pu jouer la méchante Amora l’enchanteresseun antagoniste magnifique et puissant qui est également l’intérêt amoureux de Thor pour les bandes dessinées.

En attendant des nouvelles de l’actrice et si elle peut revenir à un moment donné, elle doit régler cette demande de son ancienne agence. Du côté de Bois de chauffage Ils assurent que, bien qu’elle ait été impliquée à un moment donné dans le film Marvel Studios, à cette époque, elle n’avait signé aucun contrat avec Troika et que depuis 2020, elle ne travaille plus avec eux, mais avec une autre société à laquelle elle s’est adressée avec des négociations sur ce projet.

