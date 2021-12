Don’t Look Up : Leonardo DiCaprio a réécrit la meilleure scène 15 fois

Chaque fois qu’il y a moins pour Ne lève pas les yeux avoir votre grande première dans Netflix. Et l’attente est énorme car le film rassemble les stars hollywoodiennes les plus reconnues, parmi lesquelles elles s’imposent comme des figures de proue. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Quelques jours après le lancement, de plus en plus de détails fuient sur le film et l’un de ceux qui a le plus attiré l’attention concernait la meilleure scène que vous aurez Ne lève pas les yeux.

Dirigée par Adam McKay, ce sera une satire sur la crise du changement climatique. En ce sens, un thème très transcendantal avec des accents comiques sera joué. Et DiCaprio n’a pas voulu rester en dehors d’un tel projet : en effet, il était en charge d’écrire certaines scènes qui seront vues dans le long métrage. Après avoir remporté le Oscar pour La renaissance, également disponible sur Netflix, l’acteur revient sur le ring avec cette proposition particulière.

L’histoire met en vedette deux astronomes qui tentent d’avertir la société d’un catastrophe imminente: Un astéroïde de la taille de l’Everest est sur le point de frapper la Terre, éliminant toute l’humanité. Cependant, le président des États-Unis ne le prend pas très au sérieux et les oblige à chercher des alternatives pour faire connaître la nouvelle. Cela les conduit à une émission télévisée intitulée The Daily Rip.

Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Joah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis et Tomer Sisley Ce ne sont là que quelques-unes des figures qui défileront à l’écran dans les cinémas et sur la plateforme de streaming. Et apparemment, pour que l’histoire soit parfaitement racontée, il a fallu la réécrire plusieurs fois.

En dialogue avec Vanity Fair, le scénariste et réalisateur a déclaré que Leonardo DiCaprio avait proposé à son personnage d’avoir un discours « dingue comme l’enfer » dans l’une des scènes. Ensemble, ils se sont réunis pour le préparer. Après réécris-le environ 15 fois, ils y ont trouvé la scène la plus drôle de tout le film. Selon McKey lui-même, c’est le travail d’improvisation de la distribution qui a donné une grande virtuosité à Ne cherchez pas.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂