Jonah Hill publie une photo de sa soeur Beanie Feldstein après l’avoir vue dans « Funny Girl »

Il n’y a pas de rivalité fraternelle entre Jonah Hill et Beanie Feldstein.

L’acteur, 38 ans, ne pourrait pas être plus fier de sa sœur de 28 ans après avoir vu sa performance lors de la soirée d’ouverture de la reprise de « Funny Girl » à Broadway.

Au cours du week-end, Hill a exprimé son admiration pour le talent de sa jeune sœur dans un doux hommage Instagram.

« J’ai regardé ma sœur @beaniefeldstein absolument rayonner de la scène ce soir dans @funnygirlbwy », a-t-il écrit, accompagné d’une photo de Feldstein enfant vêtue d’un manteau à imprimé animal et d’un chapeau assorti – tenant ses perles.

Hill a également réfléchi au jour où sa sœur était vêtue de la tenue adorable et a noté que Feldstein avait chanté comme un pro toute sa vie.

« Je suis évidemment fier d’être son frère aîné, mais ce que je l’ai vue faire ce soir a dépassé la fratrie ou la fierté. Son talent m’a fait applaudir du plus profond de mon cœur », a-t-il écrit. « Je suis terrassé. Je t’aime @beaniefeldstein et je suis en admiration devant toi et le talent que tu possèdes. »

La mère des frères et sœurs, Sharon Feldstein, a également participé à la fête de l’amour et a commenté: « Je suis en admiration devant mes enfants. »

Jonah Hill et sa sœur, Beanie Feldstein, sont tous deux des acteurs accomplis. Todd Williamson/Getty Images

Feldstein joue actuellement le rôle de Fanny Brice, un rôle emblématique que Barbra Streisand a tenu une fois en 1964. La pièce n’a pas été à Broadway depuis 58 ans, c’est donc un assez grand honneur, et l’acteur a récemment dit à Stephen Colbert que Streisand lui avait envoyé une lettre. , qu’elle ouvrit et lut dans la loge.

« Je ne l’ai jamais rencontrée auparavant, et c’était une chose vraiment belle et touchante que je garderai à côté de ma table pour me préparer pour toujours », a-t-elle déclaré.

Feldstein semble certainement avoir un lien étroit avec son frère aîné, et Hill est allé jusqu’à tatouer le nom de sa sœur sur son avant-bras en 2018. L’encre, qui se lit « Hello, Beanie! » en majuscules, était un hommage au premier rôle de Feldstein à Broadway dans la pièce « Hello, Dolly! »

Feldstein a eu un coup de pied du geste à l’époque et a republié la photo de Hill avec la légende : « Quelqu’un veut mettre ses vêtements du dimanche !!! @jonahhill – c’est le NIVEAU SUIVANT. Je vous aime! »