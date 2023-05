La Petite Sirène fait ses débuts avec de solides scores d’audience

Le public aime La petite Sirène. Un remake live-action du film d’animation de Disney, La petite Sirène a fait sa première dans les salles de cinéma ce week-end, et un regard sur les scores d’audience montre que les cinéphiles l’adorent. Lors de ses débuts, le remake a reçu une note de UN sur CinemaScore, qui interroge les spectateurs lors de la soirée d’ouverture pour calculer une note alphabétique pour un film donné. Il est très rare qu’un film obtienne un A + parfait, mais un A est assez proche, correspondant à un autre film d’animation. Le film Super Mario Bros.dont le public a également fait l’éloge.





Chez Rotten Tomatoes, les critiques des critiques sont assez mitigées mais plutôt positives. Le film a un taux d’approbation de 67% sur le Tomatomètre, ce qui le rend frais mais non sans plaintes. Pendant ce temps, le score d’audience est beaucoup plus élevé, se classant à 95%, ce qui suggère que presque tous ceux qui ont regardé le film et l’ont noté étaient plutôt satisfaits. Cela rappelle aussi Le film Super Mario Bros.qui a techniquement un score pourri de 59% alors que son score d’audience est de 96%.

« Avec Halle Bailey qui fait sensation dans le rôle-titre, l’action en direct de Disney Petite Sirène se classe parmi les réimaginations les plus agréables du studio », lit le consensus des critiques de Rotten Tomatoes.

La Petite Sirène nage vers le succès au box-office

Il y a beaucoup de succès financiers obtenus par La petite Sirène aussi. Il envisage une ouverture de 125 millions de dollars au cours du week-end de vacances de quatre jours, rapportant 38 millions de dollars vendredi. Cela fait suite à plus de 10 millions de dollars en avant-premières avec des cinéphiles censés garder les salles remplies pour les projections du film tout au long du week-end et jusqu’au Memorial Day. Lorsque nous ajoutons cela aux scores d’audience élevés, il est clair que La petite Sirène est un succès. Un examen plus approfondi des critiques suggère également que la star Halle Bailey est celle qui brille le plus auprès des critiques et du public, car elle a reçu des éloges pour sa performance et ses capacités de chant.

« La chose à propos d’Ariel qui est si délicate, c’est que vous demandez tellement de choses », a déclaré le réalisateur Rob Marshall à propos du casting de Bailey dans ce rôle. « Vous demandez de l’innocence et de la vulnérabilité, mais de la force en même temps. Un personnage volontaire, presque têtu, qui voit ce qu’il veut et va l’obtenir. Mais il devait y avoir de la joie de sa part, et Halle avait tout de ça. »

Marshall a ajouté : « Elle a été la première actrice que nous avons vue pour le film, la première. Et puis nous avons vu tout le monde. Elle a placé la barre si haut, et personne n’a dépassé cette barre. Nous avons fait un test d’écran avec elle, et c’était juste, eh bien, ça y est. Je suis allé immédiatement voir Bob Iger avec le test d’écran, et en quelques minutes, il a dit, oui, bien sûr. C’est Ariel.

La petite Sirène joue maintenant dans les salles de cinéma. Avec Bailey, le film met en vedette Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay et Daveed Diggs.