Golden Globe: Chadwick Boseman remporte le prix posthume du « Meilleur acteur »

La 78e tranche de la « Golden Globe”Avancé avec des résultats gratifiants parmi ses gagnants. La presse étrangère a décidé d’attribuer à titre posthume le prix à Meilleur acteur dans un film dramatique » à Chadwick Bosaman, qui a surpris le public et l’a critiqué avec sa performance dans « Fond noir de Ma ‘Rainey».

La catégorie comprenait d’autres grands éléments d’acteur tels que Tahar Rahim dans « Le Mauritanien », Riz Ahmed pour « Sound of Metal », Anthony Hopkins par « Le Père » et Gary Oldman par « Mank ».

« Fond noir de Ma Rainey« est un film réalisé par George C. Wolfe basé sur une pièce de théâtre écrite par August Wilson, en se concentrant sur la figure de Gertrude « Ma » Rainey, connu dans le monde de la musique comme « La mère du blues», Alors qu’elle est avec son groupe pendant un après-midi chaud sur le point de commencer à enregistrer une nouvelle chanson.

Le prix serait reçu par sa femmeEt Simone Ledward Boseman, qui entre les larmes et le choc délivrerait un beau discours d’acceptation dans lequel il a souligné que l’acteur remercierait Dieu, ses parents et ses ancêtres, en nommant des parents, des amis et des collaborateurs les plus proches de l’acteur.

Il disait quelque chose de beau. Quelque chose d’inspirant. Quelque chose qui amplifierait cette petite voix en chacun de nous qui nous dit que nous pouvons. Cela dit de passer à autre chose, de vous rappeler ce que vous devriez faire maintenant.

Boseman aurait donné la vie à Digue, un trompettiste jeune et ambitieux avec une volonté de réussir et de conquérir le monde, dont l’excès de confiance et la persévérance à sous-estimer les autres se cachent avec un sourire facile et une attitude «positive». Le ruban atteindrait 98% de fraîcheur en Tomates pourries. Vous pouvez lire notre critique ici.

C’est une victoire douce-amère pour les fans de « Panthère noire», Qui ont pu voir Boseman dans la bande exclusive de Netflix en décembre dernier, c’était aussi le dernier film qu’il tournerait avant de mourir en août d’un cancer du côlon, une maladie contre laquelle il s’est battu pendant quatre ans.