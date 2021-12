NECA déballe la momie pour la gamme de jouets Universal Monsters

En ce qui concerne les personnages d’horreur classiques, les films d’Universal des années 1930 et 1940 sont devenus le prototype de nombreuses autres itérations comme Dracula, Frankenstein, Le loup garou et, bien sûr, La momie. Alors que le film classique mettant en vedette Boris Karloff dans le rôle du monstre égyptien antique célèbre près de 90 ans de cinéastes d’horreur inspirants, NECA poursuit sa gamme de figurines basées sur le Monstre universel univers. Après avoir déjà sorti des versions en noir et blanc et en couleur du monstre de Frankenstein et avoir taquiné leurs créations Wolfman et Dracula basées sur la ressemblance de Lon Chaney Jr. et Bela Lugosi, c’est maintenant au tour de Karloff La momie.

Tout fan de l’univers Universal Monsters admettra qu’il y a eu un manque flagrant de figurines d’action de bonne qualité basées sur les monstres au look classique qui ont lancé les nombreuses sorties sur grand écran qui viendraient à l’avenir et dans de nombreux cas doivent encore être améliorées malgré progrès de la technologie cinématographique. Alors que NECA et d’autres ont livré de nombreux succès nostalgiques avec leurs jouets super articulés basés sur des films et des dessins animés des années 80 et 90 tels que Teenage Mutant Ninja Turtles, Retour vers le futur et Animanes, cette collection de monstres universels est autre chose et ressemble presque à ramener à la maison une œuvre d’art plutôt qu’un jouet.

La description NECA de leur dernière offre dévoilée se lit comme suit : « Pour le 90e anniversaire de l’extraordinaire classique sur grand écran, NECA présente La momie en noir et blanc authentique ! Dans ce classique d’Universal Monsters, Boris Karloff incarne l’ancienne momie dans une histoire d’amour transcendant la mort. La sculpture capture le maquillage à effets spéciaux complexe qui a nécessité huit heures d’application et deux heures de retrait. Debout à l’échelle de 7 pouces, la figurine est livrée dans un emballage haut de gamme avec des têtes interchangeables, des mains interchangeables et une poitrine égyptienne qui s’ouvre.





Dans le film de 1932 La momie, une équipe archéologique découvre les restes momifiés du prince égyptien Imhotep et le légendaire Parchemin de Thot. Lorsque le rouleau est lu à haute voix, Imhotep est ressuscité et s’échappe de sa tombe. Les années passent et l’ancien prince prend l’apparence d’un homme riche, cherchant en Égypte son ancien amant qui, selon lui, s’est réincarné en Helen Grosvenor.

S’inspirant de la découverte de la tombe de Toutankhamon une décennie plus tôt, le producteur Carl Laemmle Jr. a lancé la recherche d’un roman pour raconter l’histoire d’un film d’horreur centré sur l’Égypte qui suivrait Dracula et Frankenstein. Cependant, sans roman trouvé, mais l’histoire finale partageant de nombreux points d’intrigue avec la nouvelle d’Arthur Conan Doyle L’Anneau de Thot, une nouvelle histoire a été écrite sur un magicien de San Francisco qui a survécu à des millénaires en s’injectant des nitrates. Après avoir déplacé le décor en Égypte et modifié le nom et l’origine du personnage principal, le film que nous connaissons sous le nom La momie prit forme rapidement dans celui sorti en décembre 1932.





NECA La momie la figurine est livrée avec des mains, des têtes et un certain nombre d’accessoires supplémentaires, y compris le parchemin de Thot, et est disponible en pré-commande avec une livraison prévue en juin 2022. Vous pouvez en savoir plus sur la figurine et voir des photos supplémentaires sur NECAOnline.com.











