Tom & Jerry remporte la deuxième meilleure ouverture pendant la pandémie avec 12,5 millions de dollars

Tom et Jerry a remporté la deuxième meilleure ouverture au box-office de la pandémie avec un montant prévu de 12,5 millions de dollars. Le film familial tant attendu est sorti en salles et sur HBO Max ce week-end avec 4 millions de dollars rien que vendredi. Le film bat les gains de 3 jours d’Universal / Dreamworks Animation Les Croods: un nouvel âge, qui a rapporté 9,7 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving à la fin de l’année dernière, et montre que les gens commencent lentement à retourner dans les théâtres après avoir été coincés chez eux pendant près d’un an.

Au moment d’écrire ces lignes, Tom et Jerry est le deuxième meilleur début pour un film sorti pendant la crise de santé publique. Wonder Woman 1984, qui a également ouvert dans les salles et HBO Max, est toujours le gagnant après avoir gagné 16,4 millions de dollars lors de son premier week-end. Il y a deux semaines, plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord ont été fermés, alors que nous en avons maintenant environ 50% ouverts. Selon Warner Bros., Tom et Jerry ouvert dans 2 475 salles ce week-end. Les théâtres de Los Angeles sont toujours fermés, mais on pense qu’ils rouvriront dans les semaines à venir.

CinemaScore a donné au film un A- et PostTrak lui a attribué 81% et quatre étoiles. Tom et Jerry a reçu des critiques mitigées, mais pour la plupart, le public apprécie ce qu’il voit. Après près d’un an à rester coincés dans la maison, des familles recommencent à s’aventurer dans les cinémas de différentes régions des États-Unis, grâce au vaccin. Les analystes prévoient que les théâtres reviendront à une certaine forme de normalité à la fin de l’été, avec une course complète d’ici la fin de l’année.

Les cinémas, ainsi que les parcs à thème, ferment leurs portes en mars 2020. Alors que les cinémas commencent lentement à s’ouvrir et à permettre au public de revenir, les parcs à thème de Californie restent fermés. Disneyland s’est battu avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour assouplir les restrictions, ce qui pourrait se produire dans un proche avenir. On pense que le gouverneur allégera les restrictions dans les semaines à venir, grâce au nombre de cas qui commence à baisser. AMC et Cinemark étaient au bord de la ruine financière il y a seulement quelques mois, mais les choses commencent à s’améliorer, grâce au vaccin.

Tom et Jerry remportera sans aucun doute le week-end au box-office, mais il est encore un peu tôt pour dire où le reste des chiffres va secouer. Les Croods: un nouvel âge a connu un retour à la première place au cours des derniers week-ends et a gagné un peu plus de 153 millions de dollars à l’échelle internationale. Avec un nouveau film familial dans les salles, nous pourrions voir le film d’animation commencer à tomber enfin dans le top dix. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe avec Tom et Jerry Au box-office. La nouvelle du box-office a été rapportée pour la première fois par Deadline.

