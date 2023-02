Sauce secrète de Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis, qui a passé plus de 40 ans en tant qu’actrice, a récemment révélé son secret pour obtenir plus de temps d’écran. Curtis, dont les crédits incluent Halloween, Halloween (2018), Des places boursièreset Vrais mensonges, a parlé avec Insider samedi dernier lors du Festival international du film de Santa Barbara de sa sauce secrète. Il s’avère qu’il apparaissait constamment sur le plateau.





« Ne retournez pas dans vos caravanes. Les caravanes sont pas ton ami. Jonathan Wang, notre producteur de Tout partout tout à la fois, vous dira que je n’ai jamais quitté le plateau. Je n’y crois pas. »

Tout partout tout à la fois occupe une place très particulière dans la filmographie de Curtis. Sa performance en tant que Deirdre Beaubeirdre et ses nombreuses variantes ont valu à Curtis son premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. « Je suis le seul nominé aux Oscars à avoir jamais vendu des yaourts qui vous font chier », a déclaré Curtis lors des questions-réponses du Festival international du film de Santa Barbara avec le critique de cinéma et historien Leonard Maltin.

Pour souligner son point de ne pas se lier d’amitié avec sa bande-annonce, Curtis a raconté une histoire relative à Couteaux sortis, où elle n’était qu’un membre d’un casting tout à fait étoilé. Curtis a joué Linda Drysdale, la fille de Harlan Thrombey (Michael Shannon) et la sœur de Walt Thrombey (Michael Shannon). Le film a été réalisé par Rian Johnson, qui a récemment sorti la suite Verre Oignon et la série de streaming sans rapport mais similaire Poker Face.

« [Johnson] une fois m’a appelé son MVP sur Couteaux sortis, et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu : « Parce qu’elle était toujours sur le plateau ». ‘Elle jamais gauche l’ensemble.’ Il a fini par m’utiliser sur des plans où il n’allait pas m’utiliser parce que j’étais sur le plateau. »





Quelques projets à venir

Curtis a quatre projets à venir à divers stades de développement ou de production. L’un d’eux est Borderlandsune adaptation de la populaire série de jeux vidéo du même nom qui sera réalisée par Eli Roth et Tim Miller, écrite par Roth et Craig Mazin, et dont le casting comprend Cate Blanchett, Jack Black, Haley Bennett et Gina Gerson.

Un autre est Maison hantéebasé sur un ancien manège du parc à thème Disney, comme pirates des Caraïbes et Croisière dans la jungle. Ce sera la deuxième adaptation cinématographique du manège, après le film de 2003 avec Eddie Murphy et Terence Stamp. Cette nouvelle version sera réalisée par Justin Simien, écrite par Katie Dippold, et mettra en vedette le talent d’acteur supplémentaire de Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito et Winona Ryder.

La seule émission de télévision parmi eux est Kay Scarpetta, qui mettra en vedette Nicole Kidman en tant que personnage principal et sera basée sur la série de livres à succès de Patricia Cornwell. Cornwell elle-même sera productrice de la série aux côtés de Curtis, Kidman et Jason Blum. Prime Video est sur le point de commander deux saisons, au moins, selon Deadline.

Le dernier film à venir sera Spychoses, réalisé par Gabriel Schmidt et écrit par Schmidt, Tom Arnold et Gene Loveland. Outre Curtis, les autres membres de la distribution sont John Savage, Kimberly Russel et Blanca Blanco. Remarquable, Arnold et Curtis étaient tous deux en Vrais mensonges ensemble, réalisé par James Cameron et mettant également en vedette Arnold Schwarzenegger.