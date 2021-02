Polémique entre Ray Fisher et Warner Bros sur Black Superman

Les controverses continuent entre Ray Fisher et Warner Bros. Après les accusations d’abus de pouvoir contre Joss Wheedon, l’acteur de la Justice League a de nouveau attaqué le producteur, le traitant cette fois d’hypocrites.

Ray Fisher a remis en question la bonne foi de Warner Bros après avoir engagé Ta-Neishi Coates pour diriger le nouveau projet DC Comics de Black Superman.

L’acteur qui joue Cyborg dans Justice Ligue a été énergique dans un Twitter dans lequel il a écrit: « Vous vous souvenez de cette époque où Waltar Hamada et WB Pictures ont tenté de détruire la crédibilité d’un homme noir et de délégitimer une enquête très sérieuse avec des mensonges dans la presse? Mais bon, Black Superman … «

Te souviens-tu de cette fois Walter Hamada et @wbpictures essayé de détruire la crédibilité d’un homme noir et de délégitimer publiquement une enquête très sérieuse, avec des mensonges dans la presse? Mais bon, Black Superman … A> E – Ray Fisher (@ ray8fisher)

Ray Fisher avait porté plainte contre Joss Wheedon, le remplaçant de Zack Synder dans le tournage de Justice League en 2017. L’acteur a assuré qu’il avait été maltraité par le cinéaste et qu’il avait lui-même des attitudes racistes à son encontre.

Wheedon a fait l’objet d’une enquête, mais finalement la cause n’a pas prospéré.L’acteur a donc assuré que Walter Hamada, président de Warner Bros, avait tenté de dissimuler le réalisateur et d’arrêter l’enquête.

Maintenant, Fisher a rendu ses sentiments publics à nouveau quand il a appris que Warner Bros avait embauché un scénariste noir, Ta Neshi Coates, pour faire un nouveau film de Superman, qui mettra également en vedette un protagoniste noir.

Comme on a pu le lire dans son tweet, l’interprète de Cyborg doute que Warner Bros ait vraiment l’intention de diversifier ses films et d’être inclusif, les accusant d’hypocrites et même assurant qu’il ne s’agit que d’une campagne marketing pour attirer de nouveaux publics.

Pendant ce temps, les fans attendent toujours la première de la nouvelle mini-série originale de HBO Max, Zack Snyder Justice League, qui sortira sur la plateforme de streaming le 18 mars.