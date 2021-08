Jojo’s Bizarre Adventure : Y aura-t-il un neuvième volet dans le manga ?

« Jojo’s Bizarre Adventure » n’est pas seulement l’une des séries de mangas les plus vendues aujourd’hui. La création d’Hirohiko Araki est également un phénomène culturel puissant qui, après son arrivée dans l’anime en 2012, qui s’apprête à présenter l’adaptation de « Stone Ocean », son cinquième arc narratif, a réussi à ajouter plus d’adeptes aux étranges aventures liées à la lignée des Joestar.

Araki a récemment conclu comme « JoJolion », la huitième saga de sa série, qui a réussi à rester en publication pendant un peu plus de 30 ans, il est donc compréhensible que les fans commencent à se poser la question suivante : y aura-t-il un neuvième volet de « L’aventure bizarre de Jojo » ?

Vous pourriez aussi être intéressé par: La suite de « Alan Wake » a peut-être commencé avec sa production

Pas d’annonce de la 9ème partie de « JoJo’s Bizarre Adventure » par Hirohiko Araki en avant-première pour le magazine Ultra Jump du mois prochain. pic.twitter.com/vyD4OHVGZd – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE)

14 août 2021





Un nouvel aperçu du prochain opus du magazine Ultra Jump. qui a servi de plate-forme de publication pour le travail de Hirohiko Araki, a indiqué que de nouvelles nouvelles concernant la future publication de « Jojo’s Bizarre Adventure » pourraient être annoncées très prochainement, bien qu’il n’y ait aucune promesse quant à l’arrivée prochaine de sa neuvième saga.

Le manque de nouvelles a commencé à semer la panique parmi les fans d’Araki. Par le passé, « Jojo’s Bizarre Adventure » s’en tenait à son schéma éditorial, ne prenant que deux pauses majeures entre certaines de ses sagas, laissant un espace considérable entre les posts pour les parties cinq et six, répétant cette pause entre les parties six et sept.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Danny DeVito écrit une nouvelle histoire sur The Penguin pour DC Comics

En raison de la grande extension de « JoJolion », qui a commencé sa publication en 2011. Il serait compréhensible que Hirohiko Araki décide de faire une pause avant de commencer par la publication de la neuvième saga de « Jojo’s Bizarre Adventure », en cas de continuer avec la série, nous n’avons donc qu’à attendre que l’avenir de la famille Joestar et son héritage à travers le monde soient confirmés.