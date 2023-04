Une avocate trolle son patron inconscient avec des signatures de courrier électronique désordonnées

Avez-vous déjà eu un de ces patrons qui semble n’avoir aucune idée de ce qui se passe ? Bien sûr, ils sont en charge de l’ensemble du bureau, mais en ce qui concerne les détails quotidiens, ils semblent être totalement sur une autre planète… et vous vous demandez en quelque sorte comment ils tiennent tout cela ensemble ?

Eh bien, un avocat du patron de TikTok doit être le premier prix du concours des patrons inconscients, il est tout simplement impossible que quelqu’un puisse le battre. Heureusement, il semble avoir le sens de l’humour, car elle l’a appelé de la manière la plus hilarante.

Une femme sur TikTok traîne son patron depuis des lustres et il ne l’a pas remarqué.

TikToker @bodybytacobell a posté ses différents trolls de son patron sur la plateforme, où ils sont instantanément devenus viraux parce qu’ils sont hilarants et décalés. Ils exploitent également une frustration que nous partageons presque tous dans les emplois de bureau – le déluge incessant d’e-mails inondant nos boîtes de réception à des taux que nous ne pourrons jamais suivre.

La farce du TikToker combine ces deux cauchemars sur le lieu de travail en un seul troll profondément dingue. Encore plus hilarant – malgré les farces incessantes, son patron est resté complètement inconscient.

La femme signe chaque e-mail à son patron inconscient avec une fermeture absolument déséquilibrée.

Et pas seulement déséquilibré, c’est complètement non professionnel. Elle a documenté les signatures dans divers TikToks, et ils laissent les gens dans l’hystérie.

Chaque fois que Kayla, une avocate, envoie un e-mail à son patron, plutôt que les fermetures passe-partout standard que nous utilisons tous comme, « cordialement » ou « tout le meilleur », etc., elle inclut quelque chose de totalement sauvage – et ils donnent souvent un aperçu des façons nos emplois nous cassent en quelque sorte la cervelle, même quand nous aimons ce que nous faisons.

Dans la défense du patron de Kayla, certaines des approbations sont faciles à manquer, comme « Pas un seul regard, Kayla ». Si vous numérisez rapidement un e-mail, vous verrez probablement « regard », votre cerveau remplira le reste et vous supposerez simplement qu’il dit « regards », n’est-ce pas ? Et les plus courtes comme « Ne même pas, Kayla » et « Violemment la gueule de bois, Kayla » sont suffisamment succinctes pour que votre œil ne se soucie même pas de regarder.

Alors bien sûr, ceux-là lui ont échappé. Mais comment diable « Est-ce que les fesses sont un mot ou sont-elles écartées? Kayla » l’a-t-il dépassé?! C’est un homme qui ne fait tout simplement pas attention ! Et plus Kayla s’en est tirée – et plus les gens sur TikTok ont ​​continué à en demander plus, plus ses approbations sont devenues désordonnées.

Le TikToker a continué d’intensifier sa pêche à la traîne de son patron au fur et à mesure qu’il ne le remarquait pas.

Maintenant, vous pensez peut-être que le patron * a * probablement remarqué et ne dit tout simplement rien, peut-être pendant qu’il attend que les RH donnent la botte à Kayla. Mais il s’avère que ce n’est qu’un autre de ces patrons inconscients de variété de jardin étant un patron inconscient.

Lorsqu’un commentateur a suggéré que son patron devait voir ces signatures d’e-mails, Kayla lui a assuré : « Fille, il est aussi mesquin que moi, crois-moi, quand il remarquera, nous le saurons ! » Donc sa farce a progressé et progressé et progressé.

Et au fur et à mesure qu’ils progressaient, ils ont commencé à prendre les contours d’une terreur existentielle dont le travail nous remplit souvent. « Sur le bord, Kayla », lit-on. « Des tranchées, Kayla », lit un autre. Et à partir de là, ils deviennent carrément sombres – « Avec un minimum de sérotonine, Kayla » et « Vivre, rire, bain grille-pain » sont devenus les favoris des fans parmi ses collègues TikTokers.

La farce a même progressé au-delà des signatures d’e-mails. Dans une tentative de niveau supérieur pour amener son patron à, vous savez, remarquer littéralement tout ce qui se passe autour de lui, Kayla a acheté et avait encadré une pancarte imprimée avec la définition de la chanson à succès « WAP » de Megan Thee Stallion et Cardi B, qu’elle a l’intention placer subrepticement dans son bureau pour voir combien de temps il lui faut pour s’en apercevoir. Il semble probable qu’elle attendra… eh bien, pour toujours, peut-être ?

Les gens sur TikTok adorent la farce et s’identifient à ce qu’elle révèle sur la façon dont certains patrons inconscients n’ont aucune idée de ce qui se passe.

Certaines personnes racontaient avoir fait des tests similaires sur leurs propres patrons inconscients – et qu’ils échouaient durement, tout comme Kayla. « J’avais l’habitude d’inclure Rick rolls dans les liens », a écrit un type, ajoutant qu’il avait effectué une vérification du système pour voir si son patron avait déjà cliqué sur l’un des liens. Surprendre! « Il ne l’a pas fait. »

Et d’autres rongeaient leur frein pour faire une farce similaire. « J’attends patiemment une raison d’envoyer un e-mail à mon patron pour que je puisse le faire », a écrit une femme. Même un médecin voulait entrer dans le jeu. « Je suis un fournisseur de soins médicaux », ont-ils écrit. « Je les utiliserai dans les e-mails à mes collègues. Merci. »

Maintenant, de peur que vous pensiez que tout cela est une forme de vengeance, Kayla a été clair que tout cela est juste pour le plaisir et qu’elle et son patron ont une excellente relation. Après qu’un commentateur ait suggéré que son patron devait être un gars horrible pour être si hors de propos, elle a répondu: « Hé, il est plus cool que moi! » Pourtant, bien qu’il soit cool, il n’est certainement pas observateur, ce qui fait probablement de l’une de ses signatures les plus folles, « Faites-vous confiance parce que je ne le fais pas, Kayla », un bon instinct !

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.