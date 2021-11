« Hawkeye » Chapitre 2 : une nouvelle menace pour Clint Barton et Kate Bishop

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Les deux premiers épisodes de « Oeil de faucon« , La nouvelle mini-série Disney Plus et Marvel qui se déroule après les événements du film » Avengers : Endgame « , a fait sa première sur la plateforme de streaming le 24 novembre 2021 et mettait en vedette un nouveau super-héros nommé Kate Bishop.

Après que Kate ait porté le costume de Ronin et attiré l’attention des ennemis du justicier, Clint a dû intervenir pour sauver l’archer talentueux de 22 ans qui a été acculé par le Sports Mob.

Après avoir accompagné Bishop à son appartement, «Oeil de faucon« Il demande comment il a obtenu le costume et si quelqu’un a découvert son identité. Bien qu’elle assure que les hommes qui ont fait irruption dans la vente aux enchères du marché noir ne l’ont pas suivie, ils se présentent à la porte de son immeuble et y mettent le feu.

Kate et Clint parviennent à quitter les lieux et se réfugient dans l’appartement vide de la tante de Bishop, où ils parlent du problème auditif de Barton et de l’image que ce Vengeur « vend ». Bien que la fille d’Eleanor veuille en savoir plus sur le super-héros, il veut juste récupérer le costume de Ronin et retourner dans sa famille.

Clint Barton accompagnant Kate Bishop au travail dans le deuxième épisode de « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)

CLINT RETOURNE LE COSTUME DE RONIN

Oeil de faucon il s’habille en pompier pour se faufiler dans l’appartement de Kate, mais ne trouve pas ce qu’il cherche. Un indice le conduit à un jeu de rôle en direct et il est obligé de rejoindre le GN pour récupérer le costume de Ronin.

En raison de ces inconvénients, Barton rate son vol et ne peut pas arriver avec sa famille, mais il communique avec sa femme pour lui assurer qu’il tiendra sa promesse et sera de retour d’ici Noël, c’est-à-dire qu’il a moins de cinq jours pour se débarrasser de ses ennemis. Pour accélérer le tout, Clint laisse la mafia sportive le capturer.

KATE essaye de démasquer Jack

Pendant ce temps, Kate accepte de dîner avec sa mère et Jack. Pendant le déjeuner, elle essaie d’obtenir des informations sur lui et son oncle Armand Duquesne, défiant même le fiancé d’Eleanor à un match d’escrime, mais elle n’obtient pas grand-chose.

A part un bonbon monogrammé que Jack vous offre. Ce sont les mêmes que Kate a vu dans la maison de l’homme assassiné. En revanche, la jeune femme reçoit un appel de la police pour l’interroger sur l’incendie de son appartement.

UNE NOUVELLE MENACE

Kate essaie de communiquer avec Clint pour lui parler de ses nouvelles découvertes, mais sans succès. Après plusieurs tentatives, la mafia sportive répond au téléphone de Barton, incitant la jeune femme à suivre la piste du vengeur et à essayer de l’aider.

Cependant, cela ne fait que tout compliquer. Alors que les criminels interrogent Clint sur Kate Bishop, elle tombe à travers le toit et ne fait que la capturer aussi. A la fin du deuxième épisode de « Oeil de faucon”, Il est révélé que le chef de la mafia sportive est Maya López (Alaqua Cox).