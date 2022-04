La projection du test de transformateurs a fait croire à Michael Bay que le film original bombarderait

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les films Transformers de Michael Bay ont fait de gros retours au box-office lorsqu’il a amené les robots déguisés sur les écrans pour la première fois en live-action en 2007. Cependant, il semble que Bay ait eu l’impression que le film n’allait pas. bien accueilli par le public après le premier test de dépistage. Bien qu’il semble ridicule maintenant de penser que transformateurs, ou ses suites, aurait pu échouer, il semble que lorsqu’on a demandé à un adulte lors de cette première projection comment il avait aimé le film, la réponse n’était pas géniale.

Bay a récemment parlé à Screen Rant avant son nouveau film Ambulancequi ouvre ce week-end et met en vedette Jake Gyllenhall, Eliza Gonzalez et Yahya Abdul-Mateen II, et l’un des sujets qui ont été abordés tournait autour du Transformateurs franchise, l’une des franchises cinématographiques les plus vendues de l’histoire. Tout en rappelant ses doutes initiaux sur le premier film de la série, Bay a déclaré :

« Je vous le dis, voici une petite astuce. Lorsque les réalisateurs vont présélectionner leurs films, nous les testons, vous voyez ce [audiences] sentir et ainsi de suite, et j’ai le son là-bas, vous voulez vomir. Chaque réalisateur veut vomir la première fois qu’un grand public regarde cette chose. Et vous verrez des gens marcher lentement pendant le test, et vous voudrez les attraper, ‘Non, non, non. Attendez. Il y a une grande scène. Si vous manquez cette scène, vous allez tout rater.' »

Bay a poursuivi:

« Donc, c’est intense, comme Transformers… Donc, deux maisons, 400 personnes dans chaque maison, à partir de 15 minutes de différence ou quelque chose comme ça. Je le regarde maintenant avec tout un tas de familles et d’enfants, et je me dis, « Ok, film de robot stupide. Oh mon Dieu. C’est juste un film pour enfants. Oh, mec. Oh, qu’est-ce que j’ai fait? » Il obtient un score énorme, et c’était inachevé. Ensuite, je vais au prochain théâtre, et j’ai le truc du son et il y a un siège vide et il y a un gars, peu importe. C’est plus du genre adulte, et Je regarde le gars et je [ask], ‘Aimez-vous ce film?’ Et il va, ‘[meh hand motion].’ Et je me dis : ‘Oh, c’est terrible. Je viens de faire un film terrible. Peu importe. Énorme score d’appariement, comme un 94. C’est un score de film spectaculaire. »

Transformers a dépassé toutes les attentes et s’est imposé comme l’un des plus grands films de l’année





Bien que nous semblions avoir été privés de gros blockbusters d’été au cours des deux dernières années, en 2007, vous ne pouviez pas vous en passer. De même que Transformateursgrandes suites comme Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Shrek III et Spiderman 3 ont tous été publiés, ce qui en a fait une année difficile au sommet du box-office. Pourtant, malgré cette petite oscillation de Bay, Transformateurs a fini par être le troisième film national le plus rentable de l’année, juste battu par Spiderman 3 et Shrek le troisième.

Avec un nouveau Transformateurs film qui sortira en salles l’année prochaine, il ajoutera au total de 4,8 milliards de dollars rapporté par la franchise jusqu’à présent sur les six films sortis. La franchise étant détenue par Paramount, qui cherche à étendre davantage ses propriétés pour Paramount +, le prochain Le soulèvement des bêtes Le film ne sera certainement pas la dernière fois que nous verrons les Transformers à l’écran non plus.









