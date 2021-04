John Cena présente de superbes images du tournage de ‘Peacemaker’

Il ne reste que quelques mois avant que les fans de DC puissent profiter de «The Suicide Squad», le film attendu dans lequel James Gunn fait ses débuts dans cette franchise. Le réalisateur a indiqué que le film est déjà terminé à 100%, mais cela ne signifie pas qu’il n’a toujours pas de travail en attente avec Warner Bros.

Le tournage actuel de la série pour HBO Max s’est concentré sur Peacemaker, un personnage joué par l’ancien lutteur John Cena, dont une série de photographies impressionnantes du tournage ont été divulguées via les réseaux sociaux, ce qui peut présenter une idée du ton général dans ce production.

Grâce à DC World Telugu sur Twitter, nous pouvons voir Cena fêter son anniversaire sur le plateau, car il est complètement couvert de sang de la tête aux pieds. Cela ne devrait pas surprendre les fans de Gunn qui ont déjà anticipé la violence féroce que «The Suicide Squad» présentera à l’écran.

Même à partir du moment où Gunn a été embauché pour le projet, il a signalé aux fans de DC qu’ils ne devraient pas trop aimer les personnages, car tout le monde pourrait subir un destin horrible à tout moment dans cette aventure dérangée dirigée par des super-vilains.

« Peacemaker » a été créé, écrit et réalisé par James Gunn, dans lequel Cena mettra en vedette la participation de Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Steve Agee, Chris Conrad, Christopher Heyerdahl, Chuwudi Iwuji, Lochlyn Munro et Annie Chang. Dans celui-ci, le personnage de Cena est décrit comme un « super-héros / méchant » et « le plus grand crétin du monde ».

« Peacemaker » devrait sortir sur HBO Max en 2022. Pendant ce temps, « The Suicide Squad » devrait sortir en salles et le catalogue HBO Max simultanément en août prochain.