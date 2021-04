Les lauréats des Razzie Awards 2021 incluent Sia’s Music, My Pillow Guy et Rudy Giuliani

Sia et Rudy Giuliani sont en tête des lauréats du prix Razzie 2021. Les Oscars ayant lieu demain et célébrant le meilleur des meilleurs à Hollywood, les Razzies ont dû révéler leurs choix pour le pire en matière de divertissement la veille. Contrairement aux Oscars, qui se déroulent en personne cette année, les Razzies ont pris une autre année de congé, en raison de la pandémie. Si tout se passe bien, l’événement annuel sera de retour en action l’année prochaine avec un public en direct applaudissant le pire de 2021.

Auteur-compositeur-interprète Sia’s Musique a mené le peloton avec trois victoires aux Razzie Awards 2021. Le prix de la pire actrice est allé à Kate Hudson, l’actrice de soutien Maddie Ziegler, tandis que le prix du pire réalisateur est allé à Sia. Le film avait de bonnes intentions, mais a été critiqué pour sa représentation de l’autisme et pour avoir présenté l’actrice neurotypique Maddie Ziegler comme une fille non verbale sur le spectre de l’autisme. Alors que beaucoup croyaient que Musique allait remporter la pire photo, mais cet honneur est allé à la place Preuve absolue, le film du PDG de MyPillow, Mike Lindell, qui affirmait qu’une cyberattaque chinoise avait «renversé» l’élection de 2020 de Donald Trump en faveur du président Joe Biden.

En plus de Preuve absolue ramener à la maison la pire photo, Mike Lindell a remporté le pire acteur. L’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a également remporté le prix du pire acteur de soutien, grâce à sa « performance » dans Film suivant Borat. Giuliani a depuis qualifié le film de Sacha Baron Cohen de « fabrication complète » après que son apparition dans le film soit rapidement devenue virale. En outre, l’ancien maire de New York a reçu le pire combo d’écran, associé à sa fermeture à glissière pour sa course avec le baron Cohen.

Ailleurs, Robert Downey Jr. Dolittle a remporté le prix du pire remake, de l’arnaque ou de la suite. Le remake de Dr. Dolittle a été déchiré par les téléspectateurs et les critiques lors de sa sortie. Les Razzies récompensés 365 jours avec le pire scénario, tandis que le prix spécial des gouverneurs est allé à 2020 comme «la pire année civile de tous les temps». Il y a eu beaucoup de concurrence féroce cette année, mais les Razzies ont pu trouver la crème de la crème pour le pire de 2020, même en incluant l’année dans son ensemble, ce qui est un exploit assez incroyable.

L’année dernière, Tom Hooper’s Chats a balayé les Razzie Awards. Le film a remporté six prix au total, dont la pire image, le pire acteur de soutien (James Corden) et la pire actrice de soutien (Rebel Wilson). Il a également fallu le pire combo d’écran, le pire scénario et le pire réalisateur pour Tom Hooper. Les prix 2020 ont adopté une position plus politique, ce qui n’est pas vraiment nouveau. En 2019, Donald Trump a remporté le prix du pire acteur (en tant que lui-même) pour son rôle dans Mort d’une nation et Fahrenheit 11/9. Quant à savoir qui seront les grands gagnants l’année prochaine, cela n’est pas clair pour le moment, bien que certains pensent qu’ils ont déjà des nominés tous alignés et prêts à partir. La liste des gagnants a été fournie par le site officiel des Razzies.

Pire image

365 jours

Preuve absolue

Dolittle

Île fantastique

Musique

PIRE ACTRICE

Anne Hathaway – La dernière chose qu’il voulait ET Les sorcières de Roald Dahl

Katie Holmes – Brahms: Le garçon II ET Le secret: osez rêver

Kate Hudson – Musique

Lauren Lapkus – La mauvaise Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 jours

PIRE ACTEUR

Robert Downey Jr. – Dolittle

Mike Lindell (Le type « Mon oreiller ») – Preuve absolue

Michele Morrone – 365 jours

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – La mauvaise Missy

PIRE ACTEUR DE SOUTIEN

Chevy Chase – Le très excellent M. Dundee

Rudy Giuliani (en tant que «lui-même») – Film suivant Borat

Shia LaBeouf – Le percepteur d’impôts

Arnold Schwarzenegger – Masque de fer

Bruce Willis – Enfreindre, Tuer dur ET Survivre à la nuit

PIRE ACTRICE DE SOUTIEN

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Île fantastique

Maggie Q – Île fantastique

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Musique

PIRE COMBO ÉCRAN

Rudy Giuliani et son pantalon à glissière – Film suivant Borat

Robert Downey Jr. et son accent «gallois» absolument peu convaincant – Dolittle

Harrison Ford et ce « chien » CGI totalement faux – Appel de la nature

Lauren Lapkus et David Spade – La mauvaise Missy

Adam Sandler et sa voix râpante simpletonne – Hubie Halloween

PIRE REMAKE, RIPOFF ou SEQUEL

365 jours (Remake polonais / Rip-Off de Cinquante nuances de gris)

Dolittle (Refaire)

Île fantastique (Remake / « Re-Imagining »)

Hubie Halloween (Remake / Rip-Off de Ernest effrayé stupide)

Wonder Woman 1984 (Suite)

PIRE DIRECTEUR

Charles Band – Les 3 films « Barbie & Kendra »

Barbara Bialowas et Tomasz Mandes – 365 jours

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Musique

PIRE ÉCRAN

365 jours

Tous les 3 films «Barbie & Kendra»

Dolittle

Île fantastique

Hillbilly Elegy

PRIX SPÉCIAL DES GOUVERNEURS

2020 comme la pire année civile de tous les temps

