Diego Boneta a rencontré Luis Miguel en secret

Depuis la première de sa série, Luis Miguel il a cessé d’être cette personne qui a réussi à garder ses secrets sous sept clés. Malgré l’obtention, depuis plusieurs années, par la presse du respect de sa vie privée, lorsque Netflix a posé sur sa table l’idée d’une biographie au format télévisuel, il lui a été impossible de refuser.

A tel point que, à partir du moment Luis Miguel, la série a été diffusé pour la première fois sur la plateforme de streaming, le chanteur n’en finit pas d’être sur toutes les lèvres. En fait, l’un des thèmes les plus importants que cette bande touche, surtout dans la deuxième saison, est la disparition de sa mère, Marcela Basteri.







Cependant, pour garder votre image impeccable, en particulier lorsqu’il s’agit d’un moment aussi sensible de votre vie, Luis Miguel a pris une décision: conseiller Diego Boneta sur la façon de se faire passer pour lui. Dans une interview avec Fenêtrage, l’acteur a longuement parlé de sa rencontre avec «Le soleil du Mexique»Et, en fait, il a également donné quelques détails sur la série.

Diego Boneta avec Luis Miguel. Photo: (Instagram)



Dans un premier temps, Boneta a déclaré que cette deuxième tranche ne sera pas « sur ce qui est arrivé à Marcela, mais c’est une série de ce qui est arrivé à Luis Miguel après avoir découvert ce qui est arrivé à sa mère». Et, d’autre part, l’interprète a assuré que, pour lui, il fallait connaître le musicien pour construire son œuvre à partir de la psychologie du protagoniste.

« J’ai pu le rencontrer et passer pas mal d’heures avec lui, ce qui pour moi était incroyable, lui parler, faire rebondir des choses et moi en tant qu’acteur absorbant chaque mouvement de lui, c’était très spécial et quelque chose que je chéris beaucoup.»Étaient ses mots exacts. Et puis il a ajouté: «Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait le sens de l’humour, il est très drôle, tu le vois très sérieux et tout, mais je mourais de rire avec lui».

Bien que la chose la plus surprenante à propos de cette rencontre, c’est que grâce à lui, Diego Boneta a appris des choses sur Luis Miguel qui sont inconnus du monde. « Ce qui m’a le plus aidé, ce sont certaines choses qu’il m’a dites et rien d’autre pour moi, et ce sont des choses que je vais emporter dans ma tombe car grâce à cela une certaine complicité est née« , fit-il remarquer. Et, sans aucun doute, le personnage a beaucoup appris du vrai. Serait-ce que l’élève surpasse l’enseignant?