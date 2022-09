John Boyega a une excellente idée pour la suite de The Woman King

La femme roi a pris un bon départ après sa première semaine en salles. Le film a vu une ouverture de 19 millions de dollars et bénéficie actuellement d’une cote d’audience fraîche de 99% sur Rotten Tomatoes. La femme roi est une épopée historique inspirée des événements réels qui se sont déroulés au sein du royaume du Dahomey, l’un des États les plus puissants d’Afrique aux 18e et 19e siècles. Le film mettait en vedette une distribution talentueuse, dont un rôle principal de l’actrice oscarisée Viola Davis. De plus, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega, Masali Baduza et Hero Fiennes Tiffin la rejoindraient pour compléter le casting.





Gina Prince-Bythewood a dirigé le film, avec ses précédents crédits, notamment Amour & Basket et La vieille garde. Lors d’une interview avec Variety, la co-vedette Thuso Mbedu affirme que la réalisatrice a fait savoir à tout le monde qu’elle ne « croit » pas aux suites. Cependant, une idée de John Boyega a amené Prince-Bythewood à reconsidérer sa position. Elle dit : « J’ai envoyé un texto à Gina l’autre jour à ce sujet. Gina a dit qu’elle ne croyait pas aux suites, mais John avait une bonne idée pour la suite… Je l’ai dit à Gina et elle m’a dit : ‘Ah, en fait ça pourrait fonctionner. « » Après que la réalisatrice ait entendu le pitch, elle ne pouvait s’empêcher d’y penser. « Puis elle a commencé à proposer des idées et je me suis dit : ‘Gina, va dormir !’ Et elle était comme, ‘Non, mon esprit tourne déjà.’ Donc, nous ne savons pas. Seul Sony nous le dira. »

Sony est probablement déjà à la recherche d’idées pour un suivi de La femme roi, alors que le film dépasse les prévisions au box-office pour sa première semaine avec des critiques généralement favorables du public. Entrer en contact avec Boyega serait la meilleure option, car il semble comprendre ce qui fonctionne dans le nouveau film.





Qu’est-ce que le pitch de Boyega ?

Boyega a un rôle essentiel dans La femme roi, alors qu’il joue le roi Ghezo, un personnage qui n’a pas été complètement disséqué dans le premier film. Selon Mbedu, Boyega veut regarder le roi Ghezo d’un point de vue plus réaliste, en se concentrant sur ses idées et en étant un partisan de la traite des esclaves. « L’idée de John est incroyable… En gros, revenir à l’histoire du Dahomey – où il n’est pas vraiment un roi favorable dans la vraie histoire. » Mais bien sûr, La femme roi est uniquement basé sur des événements réels et ne représente pas entièrement chaque personnage à son homologue réel. « Il voudrait que nous abordions cela dans le second. Et si nous le voyions plutôt comme un méchant ? Ce genre de situation », explique-t-elle. « Et je me suis dit : « C’est bien ! Ce serait cool de le voir sous un jour différent. » »

Malheureusement, Davis pourrait ne pas avoir compris l’idée, selon Mbedu. L’actrice devait s’entraîner sans relâche pour le rôle, et ce n’est peut-être pas quelque chose qu’elle est prête à refaire, du moins pas encore. « Viola n’arrête pas de dire: » S’il y a une suite, je vais mourir dans les cinq premières minutes « , dit Mbedu. « Elle est comme, ‘Ainsi, je vais être édentée et sur mon lit de mort.' »

Bien sûr, Viola Davis est l’épine dorsale de La femme roi, comme elle le fait souvent lors de tout projet dont elle fait partie. Il serait difficile de voir une suite sans elle; cependant, John Boyega pourrait sans aucun doute diriger le film s’il en avait besoin. Le public peut consulter La femme roi dans les salles maintenant, alors que les fans espèrent avoir des nouvelles d’une éventuelle suite.