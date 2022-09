Don’t Worry Darling : sortira-t-il en streaming ?

WARNER BROS.

Le film mettant en vedette Harry Styles et Florence Pugh est sorti en salles le 22 septembre. Découvrez quand et sur quelle plateforme il pourrait avoir sa première en ligne.

©Warner Bros.Florence Pugh et Harry Styles jouent dans Don’t Worry Darling.

¡Ne t’inquiète pas chérie C’est en salles maintenant ! Le film tant attendu Olivia Wilde Protagonisée par Harry Styles Oui Florence Poug Il fait partie de l’affiche depuis le 22 septembre. Et même si cela peut être une expérience formidable pour les fans de ces jeunes acteurs de profiter du film dans une salle de cinéma, la vérité est qu’une bonne partie du public attend toujours de le voir en streaming. Quand et sur quelle plateforme sera-t-il disponible ?

Le réalisateur – qui a fait ses débuts dans ce rôle avec bibliophile en 2019- convoque le nominé aux Oscars et la chanteuse britannique pour mener cette histoire pleine de mystère. Ils incarnent Alice et Jack, un couple vivant dans la communauté idéalisée de Victoria. En réalité, c’est une ville expérimentale qui se déroule dans les années 1950 où tous les hommes qui y vivent partent tous les jours travailler sur le projet top secret Victoria, dirigé par Frank (Chris Pine).

Bien que les femmes se consacrent aux soins et à l’entretien de la maison, tout en profitant de la beauté et du luxe de cet endroit, Alice comprend que quelque chose d’autre se passe dans ce paradis. « Alors que des fissures commencent à apparaître dans sa vie idyllique, exposant des aperçus de quelque chose de bien plus sinistre que ce qui se cache sous la façade séduisante, elle ne peut s’empêcher de se demander exactement ce qu’ils font à Victoria et pourquoi.», conclut son synopsis officiel.

+ Quand Don’t Worry Darling sera-t-il diffusé en streaming ?

Si l’argument de Ne t’inquiète pas chérie vous a plu, vous songez probablement à profiter du dernier film d’Olivia Wilde en streaming. La vérité est que le film est récemment sorti en salles et n’a toujours pas l’intention de rejoindre une plateforme. Être une production de Warner Brosfinira par atteindre hbo max. La date de sortie, après l’affaire de Elvispour le moment c’est inconnu : jusqu’à il y a quelques mois, toutes les sorties cinéma de la société atteignaient le service d’abonnement dans les 45 jours.

Pourtant, le biopic du roi du rock and roll réalisé par Baz Luhrmann a tout changé. Cette production est arrivée sur HBO Max 70 jours après sa sortie en salles. En d’autres termes, le studio examine cette stratégie et Warner Bros. décidera dans chaque cas quelle sera la première en streaming la plus pratique. Si cette fenêtre de 45 jours était respectée, Ne t’inquiète pas chérie pourrait atteindre la plate-forme 7 novembre. Cependant, il est plus probable de répéter la formule de Elvis et arriver au bout de deux mois, c’est-à-dire 2 décembre. Rien de confirmé pour l’instant !

