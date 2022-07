Justin Theroux serait en couple avec Logan Polish

L’acteur Justin Theroux est exposé après qu’un utilisateur de Reddit a affirmé qu’il avait une longue histoire de fréquentation d’adolescents.

Dans l’article de Reddit intitulé : « Exposer le schéma de fréquentation d’adolescents de l’acteur Justin Theroux, âgé de 51 ans, dont un qu’il a rencontré à 17 ans », l’utilisateur se penche en profondeur sur l’histoire présumée des rencontres de l’acteur, y compris une rumeur actuelle selon laquelle il est impliqué avec sa fille à l’écran, qui a 20 ans.

Une grande partie du message n’est pas vérifiée, mais l’utilisateur prétend avoir des informations privilégiées.

Selon l’utilisateur de Reddit, après que Theroux et Jennifer Aniston aient mis fin à leur mariage fin 2017, Theroux a commencé à voir une jeune fille de 18 ans, qui s’appelle « B » dans le message.

Elle a travaillé au restaurant de New York, The Smile, qui appartenait au meilleur ami de Theroux, Carlos Quirarte.

Selon le post de Reddit, une source a déclaré que les deux avaient vécu ensemble pendant la pandémie, leur relation a duré de 2018 à 2021.

En mars 2020, Theroux a été repéré avec une femme mystérieuse alors qu’il faisait ses courses pendant la pandémie.

« C’est clair, Justin Theroux a rencontré une adolescente qui travaillait dans le restaurant de son meilleur ami alors qu’il était un homme marié dans la quarantaine et avait une relation de plus de 2 ans avec elle à partir de l’âge de 22/23 », a écrit l’utilisateur.

On dit que Justin Theroux sort avec Logan Polish, sa fille à l’écran.

Polonais, 20 ans, joue à ses côtés dans la série Apple TV+ « The Mosquito Coast ».

Les rumeurs ont commencé après que le site de potins sur les célébrités Deux Moi a publié une astuce en septembre 2021 à propos d’un « acteur et actrice » qui « s’est rencontré sur le tournage de ce film récemment tourné » et « s’est lié ».

Finalement, les gens ont commencé à supposer que l’actrice mentionnée dans le post de DeuxMoi était polonaise, qui avait 17 ans lorsque la production a commencé sur le spectacle.

Dans le post Reddit, l’utilisateur note que Polish a posté la « première photo décalée » de Theroux, qui a été prise deux jours après ses 18 ans, et plus tard, en février 2020, Polish et Theroux ont posté des photos identiques sur la plage au Mexique à la fois.

À l’été 2021, Theroux et Polish, qui avait 19 ans à l’époque, ainsi qu’un autre ami de Theroux, ont été photographiés en train de dîner.

En août 2021, Theroux et Polish étaient à l’hôtel Innes, et le mois suivant, Polish était au bar de Theroux et Quirarte à New York.

L’indication la plus récente que Polish et Theroux pourraient être en couple vient après que Polish, qui a eu 20 ans en février 2022, a publié une histoire Instagram en mai 2022 du chien de Theroux, Kuma.

« Cela nous amène à maintenant, quand le mot est sorti. Mais JT n’est pas déconcerté. Il aime les jeunes de 20 ans, je ne peux pas l’arrêter », écrit l’utilisateur de Reddit, ajoutant que Theroux était photographié avec un jeune de 20 ans. ancien mannequin, Sarah Jane, sur Instagram.

« C’est ce que nous avons jusqu’à présent sur l’amour de Justin Theroux pour rencontrer des adolescents à leur travail et passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec eux – y compris les amener dans ses bars quand ils sont mineurs », ont-ils conclu, ajoutant qu’une source avait leur a envoyé des « reçus d’un compte privé » mais leur a demandé de ne pas être affichés.

L’histoire actuelle des rencontres de Theroux comprend les actrices Emma Stone et Laura Harrier, qui ont insisté sur le fait qu’elles n’étaient que des amies, Jennifer Aniston, Heidi Bivens et Elizabeth Hurley, qui ont également affirmé qu’elle et Theroux n’étaient que des amis.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.