« Quelqu’un ment », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Quelqu’un ment » (« One of Us Is Lying » dans sa langue d’origine) est sorti aux États-Unis le 20 octobre 2022 via Peacock et est disponible sur netflix depuis le 16 novembre donc, les fans du drame mystère demandent un second volet.

Dans les huit premiers épisodes de la série basée sur le roman du même nom de Karen M. McManu, une retenue scolaire réunit cinq élèves très différents : Cooper, Bronwyn, Addy, Nate et Simon. Lorsque le dernier meurt, les autres deviennent des suspects de meurtre, ils doivent donc prouver leur innocence.

Alors que dans le nouvel épisode de « quelqu’un ment», un nouveau membre rejoint les Bayview Five et des textes apparaissent d’un personnage mystérieux qui sait très bien ce qu’ils ont fait. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison ?

Les protagonistes de « Quelqu’un ment » au cinéma où Simon Says les a cités (Photo : Netflix)

« QUELQU’UN MENT », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, ni paon ni Netflix ont confirmé un nouveau lot d’épisodes de la sériemais comme on le voit dans le dernier chapitre du deuxième opus, l’histoire du Bayview Five n’est pas encore terminée et il reste encore quelques mystères à résoudre.

A la fin de la deuxième saison de « Quelqu’un ment », les protagonistes découvrent l’identité de Simon Says, relient les points et décident de blâmer cette personne pour le meurtre de Jake. Malgré une trahison, le groupe parvient à convaincre la police d’attraper le responsable et de l’emprisonner.

Cependant, après la visite de Cole, l’ami de Jake meurt mystérieusement. En revanche, la scène d’un crime lors de la soirée de remise des diplômes laisse de nombreuses questions. Qui est la nouvelle victime ? Qui est coupable ? Qu’adviendra-t-il d’Addy, Cooper, Janae, Bronwyn, Nate et Vanessa ?

Dans une interview accordée à TV Line, la showrunner Erica Saleh a discuté de ses plans pour un troisième épisode de «quelqu’un ment”. « À l’heure actuelle, l’espoir serait de travailler sur ce flash-forward afin que, oui, nous découvrions ce qui se passe le jour de la remise des diplômes et découvrions si ces enfants vont sortir du lycée en un seul morceau.», a-t-il assuré.

Il a également ajouté : « Je pense vraiment que nous aurions un autre nouveau mystère et introduirions plus d’éléments pervers à Bayview. Mais Fiona est Simon Says. Le mal plus profond qui se cache sous la surface de Bayview est quelque chose que je suis très heureux d’explorer dans la saison 3.″.