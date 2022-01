Ce célèbre chanteur pourrait jouer dans le remake de A Walk to Remember

CINÉMA

20 ans après la première de cette adaptation de Nicholas Sparks, Mandy Moore a choisi son candidat idéal. Découvrez qui est la star Disney qui pourrait être proche du projet !

©IMDBMandy Moore a joué dans A Walk To Remember.

le comédies romantiques ou drames pour adolescents souvent, ils peuvent être préjugés ou ne pas être pris suffisamment au sérieux. Malgré cela, nombre d’entre eux parviennent à marquer une étape de croissance de leurs téléspectateurs. Une promenade inoubliable, le film mettant en vedette Mandy Moore Oui Shane West, fonctionne comme un exemple clair. C’est pour cette raison que l’on pourrait penser à une refaire. Et le protagoniste, serait déjà sélectionné par quelqu’un de l’équipe.

Sorti en 2002 sous la direction d’Adam Shankman, A Love to Remember -comme on l’appelait en Amérique latine- a introduit l’histoire de landon charretier, le garçon le plus beau et le plus populaire de l’école. Il est très différent de Jamie Elizabeth Sullivan, la fille d’un pasteur qui se distingue par son sérieux et sa conservatisme. Bien qu’au début ils ne semblent pas se supporter, ils finissent par tomber amoureux dans une histoire aussi romantique qu’émotionnelle.

C’était l’une des nombreuses adaptations des romans écrits par Nicolas Sparks. Et c’est pourquoi le scénario important, qui a rapporté près de 12 millions de dollars au box-office, fonctionnerait si bien avec un remake. Quoi de mieux que de le faire avec une super star comme protagoniste ? Son visage le plus connu, Mandy Moore, n’a pas hésité à choisir qui pourrait être le nouveau Jamie.

Dans le cadre des 20 ans du film, la figure de C’est nous Il s’est entretenu avec People et a donné son avis sur son candidat idéal. « J’aimerais quelqu’un comme Olivia Rodrigo”, a assuré l’actrice qui s’est également fait remarquer à l’époque comme une pop star, tout comme l’artiste de High School Musical : La comédie musicale : La série. Il a également insisté :Quelqu’un pourrait-il refaire ce film. J’aimerais beaucoup le voir”.

Olivia est en pleine production de la troisième saison de la série en Disney+, en plus de son succès bien connu dans le monde de la musique. Mais pour Mandy Moore, ce serait un grand honneur de la voir recréer son personnage. Assez de temps s’est écoulé pour que j’ai l’impression que nous avons gagné notre place dans l’histoire du cinéma pour, à ce stade, avoir un redémarrage dans A Walk To Remember.», a-t-il conclu.

