16 meilleurs films de science-fiction de tous les temps, classés

La science-fiction est un genre notoirement diversifié abritant certaines des bases de soutien les plus dédiées de tous les fans. Dans cet esprit, il est impossible de plaire à tout le monde lors de la création d’une liste des meilleurs de tous les temps.

Selon à qui vous demandez, tout ce MCU à la Transformateurs la série pourrait être surnommée science-fiction, alors prenez cette définition sans serrer. Dans l’intérêt d’une meilleure représentation, lesdites franchises de diversité seront représentées par un seul film et classées parmi les 16 meilleurs films de science-fiction de tous les temps.

16 cube ??

Le film de 1997 n’est pas l’entrée de la plus haute qualité sur cette liste, mais c’est un ajout important aux genres science-fiction et horreur. Le point de vue autoritaire de Cube sur le crime et la punition futuristes a vu le film jouir d’un culte à ce jour et les éléments d’horreur basés sur des pièges ont engendré un sous-genre qui lui est propre. C’est encore plus impressionnant vu cube était un long métrage indépendant réalisé avec un budget estimé à seulement 350 000 €.

15 Prédateur

Rester sur le thème de l’horreur Prédateurs est presque irréprochable dans le récit qu’il essaie de raconter. Le monstre titulaire est resté une icône de la culture pop, engendrant plusieurs suites bien qu’aucune n’ait réussi à capturer la magie de l’original. Le ton macho trop gonflé se prête parfaitement aux talents des acteurs et opposer homme contre extraterrestre dans une bataille à mort reste un concept simple mais très efficace.

14 Planète interdite

Un ancêtre du genre de science-fiction et la première tentative majeure de pousser la science-fiction hors de la scène du film B dans laquelle il était fermement ancré. Malheureusement sous-estimé à son époque, le flop a considérablement retardé la carrière de l’icône comique Leslie Nielson, mais heureusement, le temps a vu Planète interdite élevé au rang de culte. Une adaptation de Shakespeare La tempête c’est la pulp fiction à son meilleur et le genre tel que nous le connaissons aujourd’hui ne pourrait tout simplement pas exister sans cette étape audacieuse.

13 Star Wars : un nouvel espoir

Entrée faiblement controversée pour sans doute la série de science-fiction la plus populaire de tous les temps, mais c’est une série qui, à ce stade, a eu au moins autant de ratés que de succès. Soulignant l’original comme le choix du groupe parce que, comme Planète interdite, il est impossible de sous-estimer l’importance que le film a eue sur le genre dans son ensemble. Dans Star Wars : Episode IV – Un nouvel espoir, George Lucas a finalement perfectionné l’art d’amener la science-fiction à un public grand public et le cinéma n’en est que meilleur.

12 2001 : L’Odyssée de l’Espace

Un autre pionnier classique, le cinéaste légendaire Stanley Kubrick a excellé dans tous les genres auxquels il s’est penché et a produit de nombreux classiques réputés à son époque. 2001 : L’Odyssée de l’Espace a innové pour le spectacle visuel au cinéma et était vraiment impressionnant à sa sortie, comme rien de ce qui l’a précédé. Il a également l’honneur d’être le seul film du réalisateur acclamé à recevoir l’Oscar.

11 Sa

Le long métrage romantique tordu de Spike Jonze est loin de la science-fiction de haut niveau de beaucoup d’autres films de cette liste. Mais la question d’un homme seul tombant amoureux d’un programme d’intelligence artificielle est une exploration morale poignante et de plus en plus pertinente. Sa est une autre entrée remarquable du cinéaste excentrique et Joaquin Phoenix est à son meilleur énigmatique et émotionnellement chargé en tête.

dix 12 singes

hallucinant d’une manière différente, Monty Python l’ancien Terry Gilliam a culminé avec le classique du voyage dans le temps des années 90, 12 singes. Jetant un regard terne sur un avenir post-apocalyptique et se concentrant sur les éléments de la réforme pénale, le condamné James Cole est renvoyé dans le temps pour empêcher l’apparition d’un virus mortel qui a presque mis fin à toute vie sur terre. Le problème étant quand il arrive dans le passé pour accomplir sa mission, tout le monde suppose qu’il est fou et le film joue avec la conception du public de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas.

9 Rapport minoritaire

Phillip K Dick est sans doute le nom définitif de la science-fiction dystopique et ce ne sera pas la dernière fois qu’une adaptation de son travail apparaîtra sur cette liste. Un autre film qui cherche à s’attaquer au crime et aux punitions futuristes, Rapport minoritaire imagine un monde où les gens peuvent être arrêtés avant de commettre des crimes pour créer une société utopique où le crime ne commence jamais. Les cinéastes ont fait une tonne de recherches sur l’endroit où la technologie devait être d’ici 2054 et regarder certaines de ces prédictions dystopiques se réaliser, en fait un avenir plausible et envoûtant.

8 Le Terminateur

Un classique souvent cité avec une multitude de suites qui ne sont pas à la hauteur des normes fixées par les deux premières entrées. Dans un futur post-apocalyptique où les machines ont pris le dessus, un killbot est renvoyé dans le temps pour éliminer le chef de la résistance humaine afin qu’ils puissent mettre fin à la vie une fois pour toutes. Une prémisse fantastique avec un excellent film à assortir, mais des suites inutiles ont dilué cette prémisse et affaibli la série dans son ensemble. Il y a de l’argent à gagner mais un peu d’intégrité créative aurait aidé Le Terminateur durer comme une fantastique saga en deux parties.

7 Retour vers le futur

Probablement l’entrée la plus campée de la liste, mais un classique intemporel néanmoins et il est difficile de négliger la fantastique trilogie de voyage dans le temps. Tout le monde a, à un moment de sa vie, vu Retour vers le futur et il mérite pleinement le public important dont il jouit encore. Après l’année réelle de 2015 qui a été représentée ici avec beaucoup plus de voitures volantes que nous n’en avions réellement, la série a également connu une forte résurgence. Les rééditions, le merchandising et une comédie musicale à Broadway, sans parler des rumeurs d’un redémarrage malheureux, prouvent Retour vers le futur a encore beaucoup d’attrait.

6 Le Martien

Un fantastique retour à la forme pour le légendaire réalisateur de science-fiction Ridley Scott basé sur le roman du même nom. Mark Watney se retrouve bloqué sur Mars après qu’une tempête force son équipe à évacuer la planète, le présumant mort. Watney doit survivre beaucoup plus longtemps que prévu avec l’équipage tentant une mission risquée pour lancer une fronde autour de la terre et revenir pour leur camarade échoué. Le Martien est parfois une montre brutalement nihiliste et l’écriture frappe ses signaux émotionnels de manière experte.

5 Lune

Le film qui a lancé la carrière de Duncan Jones a établi la norme incroyablement élevée à suivre pour le jeune cinéaste, du moins jusqu’à présent. Ramasser des récompenses prometteuses pour les nouveaux arrivants, Lune a laissé tomber l’une des bandes-annonces les plus mystérieuses de mémoire récente. L’astronaute Sam Bell est sur le point de terminer une mission solitaire sur la lune lorsqu’il rencontre un rover bloqué. Il part rapidement explorer et découvre un homme qui est son exact double inconscient au volant. Il vaut mieux laisser les mystères du film intacts et avoir le brillant Sam Rockwell en tête ne nuit certainement pas non plus au film.

4 Ex-Machina

Une exploration moralement ambiguë de l’intelligence artificielle qui pourrait servir de point de discussion très important à l’avenir si et quand nous franchissons ces limites dans la vie réelle. Ex Machina se demande essentiellement à quel moment les machines deviennent « humaines » et, par extension, si elles méritent alors les droits de l’homme. C’est un dilemme dont les scientifiques du monde réel discutent déjà et Ex-Machina est une représentation fascinante de celui-ci au travail, à ne pas manquer.

3 Coureur de lame

Chaque fois que l’on discute des plus grands films de science-fiction de tous les temps Coureur de lame est un nom qui revient inévitablement. Une autre adaptation de Phillip K Dick et une autre entrée pour Ridley Scott. Pour beaucoup, c’est l’exemple définitif de la fiction dystopique et son esthétique granuleuse et imprégnée de néon en est certainement une qui a été ironiquement reproduite encore et encore.

2 Extraterrestre

Le sentiment de terreur conféré à l’équipage du Nostromo après avoir ramassé sans le savoir une espèce extraterrestre hostile en fait l’un des plus grands de tous les temps des genres de science-fiction et d’horreur. Les suites suivantes, bien qu’elles ne correspondent pas encore tout à fait au succès de l’original, ont fait le Extraterrestre série la franchise d’horreur la plus lucrative de tous les temps. Et le titulaire Xenomorph est devenu une observation si emblématique qu’elle transcende la franchise elle-même. Coureur de lame reste un favori des fans mais Extraterrestre était Ridley Scott à son apogée de science-fiction.

1 La chose

Un autre sommet pour un autre réalisateur légendaire, John Carpenter La chose doit presque autant à Extraterrestre comme c’est le cas pour le classique de science-fiction pulp de 1951 qui l’a inspiré. Mais l’ajout du facteur de paranoïa d’un extraterrestre métamorphe qui pourrait être n’importe qui se cachant à la vue de tous augmente le suspense encore plus. La chose n’a pas non plus peur de laisser le nihilisme s’accrocher à une situation qui n’augmente jamais vraiment au-delà du désespoir. Il est parfait dans son exécution et mérite sa place parmi les meilleurs films de science-fiction de tous les temps.