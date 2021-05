Pleine lune de mai 2021: Comment voir l’éclipse lunaire de la «  Super Flower Blood Moon  »

La pleine lune de mai, connue sous le nom de Flower Moon, sera une «supermoon» car la phase lunaire coïncide avec l’approche la plus proche de la Terre par notre satellite. Cela coïncide également avec la seule éclipse lunaire totale de l’année, ce qui lui vaut le surnom de «Super Flower Blood Moon». Ainsi, les observateurs du ciel qui passent à côté de l’éclipse lunaire peuvent toujours profiter de la pleine lune qui brille légèrement plus grande et plus brillante que la normale dans le ciel nocturne.

La lune sera pleine mercredi 26 mai à 7 h 14 HAE (11 h 14 GMT), selon la NASA. Pour les observateurs de la côte est des États-Unis, la lune sera sous l’horizon à ce point – la lune se couche à 5 h 33, heure locale, à New York, par exemple. Le lever de la lune à New York est à 20h53 le soir du 26 mai et le coucher de la lune est le lendemain matin à 6h20, selon l’heure et la date. Le soleil se couche le soir du 26 mai à 20h16 heure locale.

Super Flower Blood Moon 2021: Où et quand voir l’éclipse de la supermoon

Informations sur le webcast: Comment regarder l’éclipse de la supermoon de 2021 en ligne

La lune partiellement éclipsée est représentée derrière des fleurs de cerisier pleinement épanouies à Utsunomiya, au Japon, le 4 avril 2015. (Crédit d’image: Yoshikazu Tsuno / AFP / Getty)

La plus grande super lune de 2021



Éclipse de lune de sang de super fleur (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Imelda Joson et Edwin Aguirre) Si vous prenez une photo de l’éclipse lunaire totale de 2021, faites-le nous savoir! Vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected]45Secondes.fr.

La lune devient pleine moins de 10 heures après avoir atteint le périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique. Lorsqu’elle est plus proche de la Terre, la pleine lune peut apparaître jusqu’à 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu’une pleine lune moyenne – un phénomène populairement connu sous le nom de supermoon.

En moyenne, le diamètre angulaire de la lune est d’environ 31 minutes d’arc – une touche de plus d’un demi-degré. Un degré correspond à peu près à la taille d’un petit doigt tenu à bout de bras. Pendant la super lune de mercredi, la lune aura une largeur d’environ 33,4 minutes d’arc, soit environ 10% de diamètre plus grand. Un degré équivaut à 60 minutes d’arc, il faudra donc à un observateur du ciel très attentif pour remarquer la différence.

Lorsque la lune atteindra le périgée mardi (25 mai) à 21h21 HAE (0121 26 mai GMT), elle sera à 222022 miles (357311 kilomètres) de la Terre, selon les calculs de Heavens-Above.com. En moyenne, la lune est à 384 400 km de la Terre. Lorsque la pleine lune et le périgée sont proches, on l’appelle communément une super lune.

En moyenne, la distance de la lune est de 385 000 kilomètres de la Terre. Au périgée, cette distance est d’environ 350 000 km, tandis qu’à l’apogée, elle est d’environ 406 000 km. Ces photos de la lune de Robert Vanderbei ont été prises avec le même équipement: lorsque la lune est proche, elle apparaît plus grande que lorsqu’elle est plus éloignée. Une pleine lune au périgée s’appelle une supermoon (à droite, prise le 9 août 2014), à l’apogée, une minimoon (à gauche, prise le 3 février 2015). (Crédit d’image: Robert Vanderbei)

Cependant, parce que «supermoon» n’est pas un terme astronomique avec une définition scientifique, le terme n’est pas toujours utilisé de la même manière. La question de savoir si une lune est qualifiée de « super » dépend de la coïncidence de son périgée et de sa phase complète, et la proximité exacte de ces événements reste à débattre.

Certains disent que la Super Flower Blood Moon n’est que la deuxième super lune de 2021, la Super Pink Moon d’avril étant la première. Mais selon des définitions plus vagues, la Pleine Lune de Ver de mars s’est également qualifiée de super lune, faisant de la Lune Fleur la troisième et dernière super lune de l’année.

Observer la « lune de sang »



Une carte montrant où l’éclipse lunaire du 26 mai 2021 est visible. Les contours marquent le bord de la zone de visibilité aux moments de contact d’éclipse. La carte est centrée sur 170 ° 15’W, la longitude sublunaire à la mi-éclipse. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est exactement de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil. La plupart du temps, la lune est éclairée par la lumière du soleil, mais parfois l’orbite de la lune la porte à l’ombre de la Terre, produisant une éclipse lunaire.

Une grande partie du monde verra une éclipse lunaire totale, ou « lune de sang » avec cette pleine lune, avec les meilleures vues sur l’Asie du Sud-Est, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique. La phase ombrale de l’éclipse – le point où la lune s’assombrit complètement et devient rougeâtre dans l’ombre intérieure plus sombre de la Terre – ne sera pas visible de la partie orientale des États-Unis, et la lune se couchera avant la fin de l’éclipse pour les observateurs sur le Côte ouest des États-Unis.

La pleine lune du mercredi 26 mai générera également une éclipse lunaire totale. En raison de l’effet de supermoon agrandi, cette éclipse sera à peine qualifiée de totale. Les observateurs devraient s’attendre à ce que la moitié sud de la lune, qui s’étendra beaucoup plus profondément dans l’ombre, paraisse nettement plus sombre que la moitié nord. (Crédit d’image: Nuit étoilée)

La seconde moitié de l’éclipse sera visible si vous vivez à l’ouest du Mississippi, où la phase totale commencera juste avant le coucher de la lune. Les observateurs sur la côte Est au nord de Washington ne verront le début de la phase pénombre qu’avant le coucher de la lune le matin; la lune paraîtra légèrement plus sombre et un peu décolorée. Certaines personnes le décrivent comme un peu brun ou taché de thé.

Des points au sud de Washington et à l’ouest de la Pennsylvanie, la lune sera partiellement éclipsée lorsqu’elle se couche le matin, semblant avoir une « morsure » sombre. La quantité exacte de la phase partielle visible dépend de votre emplacement. (L’heure et la date ont une carte interactive sur laquelle vous pouvez entrer votre position.)

En rapport: À quel point l’éclipse de la Super Flower Blood Moon sera-t-elle « sanglante »?

Pour ceux qui ne voient pas l’éclipse, la lune offre toujours des vues lumineuses à travers des jumelles ou un petit télescope. Si quoi que ce soit, la pleine lune semble si brillante qu’il peut être difficile de voir les détails car il n’y a pas d’ombres pour donner un contraste.

Du point de vue d’un observateur lunaire, une pleine lune signifie que le soleil est directement au-dessus – il serait midi sur la lune. Des filtres lunaires sont disponibles qui peuvent faire ressortir certaines caractéristiques, mais en attendant quelques jours après la pleine lune ou en observant quelques jours avant, les ombres font ressortir plus de cratères et d’autres détails.

Planètes, étoiles et constellations



Alors que l’ombre de la Terre obscurcit les reflets brillants de la lune pendant l’éclipse, les étoiles et les planètes seront plus faciles à repérer dans le ciel nocturne. Étant dans la constellation du Scorpion, le scorpion, la lune sera au nord-ouest d’Antares, l’étoile la plus brillante de la constellation. Antares est reconnaissable à sa couleur rouge orangée distincte.

Samedi (29 mai), trois jours après la pleine lune, les planètes Mercure et Vénus seront en conjonction ou partageront la même longitude céleste – Vénus sera directement au nord de Mercure et passera à moins d’un quart de degré du petite planète. Le moment réel de la conjonction a lieu à 1 h 34 HAE (5 h 34 GMT), il ne sera donc pas visible depuis les États-Unis, mais les planètes seront toujours assez proches les unes des autres dans le ciel du soir.

Les soirs entourant le vendredi (28 mai), la descente rapide de Mercure vers le soleil (courbe rouge) le rapprochera de Vénus beaucoup plus brillante. Vendredi, à leur approche la plus proche, les deux planètes seront séparées de seulement 25 minutes d’arc – suffisamment proches pour apparaître ensemble dans l’oculaire d’un télescope d’arrière-cour (cercle rouge). (Crédit d’image: Nuit étoilée)

Vénus est si brillante qu’elle est souvent l’un des premiers objets (à part la lune) à devenir visible le soir. À New York, le soleil se couche à 20h18 le 29 mai, et lorsque le ciel s’assombrit, on peut voir à quelle vitesse Vénus devient visible – au coucher du soleil, la planète sera à 13 degrés au-dessus de l’horizon. Environ une demi-heure après le coucher du soleil, il ne sera que de 7 à 8 degrés, de sorte que les deux planètes seront difficiles à voir à moins que l’on n’ait un horizon ouest relativement clair. Cela dit, une fois que vous les verrez, ils seront suffisamment rapprochés pour que, grâce à des jumelles, ils soient dans le même champ de vision.

La nuit de la pleine lune (26 mai), Vénus sera à peu près à la même altitude au coucher du soleil, Mercure, quant à lui, sera plus haut dans le ciel (environ 14 degrés). Les deux planètes seront dans la constellation du Taureau, le taureau.

Mercredi soir (26 mai) est également visible Mars, qui, depuis les latitudes mi-nord, sera à environ 35 degrés au-dessus de l’horizon ouest au coucher du soleil, dans la constellation des Gémeaux, les jumeaux. The Red Planet se déroule à New York à 23 h 32, heure locale.

Saturne et Jupiter se lèvent après minuit, à 00 h 42 et à 1 h 31 le 27 mai à New York, respectivement. Au lever du soleil, les deux ont une hauteur d’environ 33 degrés dans le sud-est. Saturne sera dans la constellation du Capricorne, la chèvre de mer et Jupiter sera dans le Verseau, le porteur d’eau. Comme les deux constellations sont relativement pâles, Jupiter et Saturne seront les «étoiles» les plus brillantes de la région à partir des zones urbaines et suburbaines.

Comment la Flower Moon tire son nom

La pleine lune de mai est souvent appelée une lune de fleur, et le terme vient des fleurs qui apparaissent en Amérique du Nord à cette époque; Les peuples de langue algonquine du nord-est du continent, comme les Ojibwe (ou Anishinaabe), l’ont appelé quelque chose de similaire, selon la Coalition pour l’alphabétisation des autochtones de l’Ontario.

Les Cris l’appelaient la Frog Moon, comme en mai, lorsque les grenouilles ont tendance à devenir actives. Les traditions anishinaabe et crie reflètent l’environnement du nord-est de l’Amérique du Nord, où vivent les deux peuples.

En rapport: Noms de pleine lune (et plus) pour 2020

La Lune des Fleurs aura lieu le 26 mai 2021. (Crédit d’image: Shutterstock)

Pour le calendrier lunaire chinois, la pleine lune se produit au milieu du quatrième mois, Huáiyuè, ou mois du Locust Tree.

Dans l’hémisphère sud, les Maoris ont décrit le mois lunaire de Pipiri, qui se déroule de mai à juin: «toutes choses sur terre sont contractées à cause du froid», selon l’Encyclopédie de Nouvelle-Zélande.

Parmi le peuple aborigène Yolgnu d’Australie, vivant près de la côte, surveillait de près la corrélation entre les phases lunaires et les marées. Ils croient que la pleine lune devient pleine d’eau à marée haute à mesure qu’elle se lève.

Note de l’éditeur: Si vous avez une superbe photo de super lune que vous aimeriez partager pour une éventuelle histoire ou une galerie d’images, vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected]

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.