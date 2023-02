La bande-annonce de la série Consultant révèle Christoph Waltz dans le rôle le plus menaçant à ce jour

Pour tous ceux qui sont fans de l’acteur autrichien primé Christophe Valsele connaisseur de certains des personnages les plus malveillants du film est sur le point de faire à nouveau son tour dans, surprise, une nouvelle série de thrillers comiques noirs Le consultant, un projet original d’Amazon Prime Video en huit épisodes qui devrait être diffusé le 24 février exclusivement sur la plateforme de streaming. À moins d’un mois de la fin, selon un rapport de Collider, une nouvelle bande-annonce est tombée pour présenter Waltz dans son nouveau rôle d’antagoniste qui donne au « boss de l’enfer » un tout nouveau sens.





Le consultant, créée par l’écrivain de télévision britannique Tony Basgallop, est basée sur le roman du même nom de Bentley Little, publié en 2016. La série est dirigée par Matt Shakman, un poids lourd de la réalisation qui s’est assis derrière la caméra sur certains des plus grands projets de télévision. ces dernières années, y compris It’s Toujours ensoleillé à Philadelphie, Fargode Marvel WandaVisionet Game of Thrones. Le projet met en vedette l’acteur primé Christoph Waltz dans le rôle du principal antagoniste de l’histoire, Regus Patoff, aux côtés de Nat Wolff (Intégrer), Brittany O’Grady (Le Lotus Blanc), Aimée Carrero (Le menu), Sloane Avery (Physique) et Michael Charles Vaccaro (Pour toute l’humanité). Waltz est également producteur exécutif de la série aux côtés de Tony Basgallop, Steve Stark, Andrew Mittman et Matt Shakman.

La prémisse de la série tourne autour d’une société de jeux basée sur des applications appelée CompWare, où le personnage de Waltz, Patoff, est son consultant. Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, après que leur PDG se soit apparemment suicidé dans son propre bureau, la société est transmise au consultant Patoff, qui commence immédiatement à mettre en œuvre ses méthodes de gestion beaucoup plus dures et discutables. Par exemple, il exige que toute personne travaillant à distance se présente au bureau dans l’heure ou soit licenciée, ce qui rappelle étrangement les décisions prises par certaines entreprises réelles.

Presque trop parfaitement coiffé et pressé dans son costume, Patoff licencie également un employé bien-aimé pour quelque chose d’aussi trivial que son choix de parfum. La bande-annonce montre en outre comment le comportement froid et professionnel sans faille de Patoff dément quelque chose de plus sinistre, et les employés à sa merci tentent de creuser pour plus d’informations à son sujet. Tout en trouvant peu de choses sur son identité, ils découvrent que Patoff a été embauché par une ancienne société de technologie, dont le PDG est également décédé tragiquement deux semaines seulement après l’arrivée de Patoff. La révélation les met tous dans une position dangereuse alors qu’ils luttent pour trouver un moyen de se débarrasser de leur nouveau patron sociopathe avant qu’ils n’atterrissent ensuite dans sa ligne de mire.





Christoph Waltz a maîtrisé l’art du méchant

La carrière cinématographique et télévisuelle de Waltz est considérée comme probablement l’une des plus raffinées de l’industrie, non seulement pour ses nombreux crédits d’acteur à la fois internationaux et nationaux, mais que littéralement chaque rôle qu’il entreprend est parfaitement exécuté. L’acteur n’a littéralement pas encore joué de rôle décevant, quel que soit le film dans lequel il se trouve, compte tenu de son talent sans doute inné et de sa méthode d’action indubitable qui est tout sauf uniquement Valse.

Alors qu’il a travaillé à la fois devant la caméra et sur scène depuis les années 1980 à travers l’Europe, sa première percée majeure aux États-Unis a été celle de Quentin Tarantino. Basterds sans gloire (2009), où le public a vu pour la première fois Waltz dans son rôle remarquablement parfait du détective SS allemand Hans Landa. Cela dit certainement quelque chose lorsque les cinéphiles craignent votre personnage plus que même la version du film d’Adolf Hitler. Après cela, Waltz est rapidement devenu un nom familier à Hollywood, apparaissant dans d’autres films tels que De l’eau pour les éléphants (2011), Polanski’s Carnage (2011), et a retrouvé Tarantino une fois de plus sur Django Unchained (2012). Il a également joué dans Tim Burton’s Gros yeux (2014) et a fait irruption dans la scène Bond dans les deux Spectre (2015) et Pas le temps de mourir (2021) en tant que méchant complice Ernst Blofield.