Bridgerton: les looks de Daphne et Anthony marquent la tendance de la mode

La coupe de cheveux introduite par Peaky Blinders est un exemple clair de la tendance de la mode que la série peut définir. Bridgerton sur Netflix s’apprête à suivre le même chemin car La frange de Daphné et les favoris d’Anthony font fureur. De quoi prendre en compte pour copier leurs looks?

La création de Shonda Shimes est devenue un événement populaire après sa première le 25 décembre et il n’y avait pas quelques fans qui voulaient imiter certains de ses personnages. Les coiffures ont attiré beaucoup d’attention et sont devenues une demande récurrente des stylistes. Cependant, tout le monde ne peut pas les copier.

Comment avoir la frange de Daphné à Bridgerton?

La frange de Daphné a une forme appelée « baby bangs », qui est droit mais dégradé et se sépare au milieu. Selon le coiffeur Eduardo Sánchez pour El Español, « Elle le combine avec des chignons et des queues de cheval ondulées avec une pince à épiler, des coiffures qui vont particulièrement bien avec une frange de bébé ».

Daphne Bridgerton est jouée par Phoebe Dynevor



Comment savoir si cette coupe me conviendra? « Il est important de ne pas avoir un front trop étroit ou un visage rond. Les franges de bébé favorisent particulièrement les visages anguleux et ovales »expliqua l’expert. De plus, il a ajouté que « Il est particulièrement flatteur sur les crinières non structurées et pas particulièrement longues ».

Anthony est joué par Jonathan Bailey



Comment avoir les favoris d’Anthony à Bridgerton?

Pour les hommes, les favoris d’Anthony sont devenus une option pour façonner les poils du visage. À l’époque des coronavirus et des masques, la barbe a perdu sa mode et les cheveux près de l’oreille ont gagné en force. « Les gros favoris que Jonathan Bailey porte dans la série s’appellent Hornigolds, du nom de Benjamin Hornigold, un célèbre pirate anglais », a indiqué le styliste Luciano Cañete pour GQ Magazine.

Le spécialiste a élaboré sur les favoris et indiqué les aspects à prendre en compte pour les laisser longtemps: « Si vous avez un visage rond, une tempe allongée vers la mâchoire et pas trop large la fera toujours paraître plus longue. En échange, les faces minces et anguleuses ils peuvent montrer un temple feuillu et, pour lui donner un air plus rebelle, avec une forme de bec vers l’avant. Si le vôtre doit passer inaperçu, un temple court, juste et soigné vous donnera ce point élégant. Pennsylvanieavoir l’air débraillé et décontracté, la meilleure chose est un bon bras cultivé avec toute la largeur de la barbe « .