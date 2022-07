Evil Saison 3 Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Evil Season 3 Episode 6. Les fans de cette série sont vraiment curieux de son prochain épisode car ils veulent tous savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails de cet épisode à venir, ses fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 d’Evil dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Evil est sans aucun doute l’une des séries télévisées dramatiques surnaturelles américaines les plus populaires qui soit regardée à travers le monde. Cette émission parle d’un psychologue médico-légal sceptique qui s’allie à un séminariste catholique et à un entrepreneur en technologie pour enquêter sur de prétendus incidents surnaturels.

Robert et Michelle King sont les créateurs de ce spectacle tandis que David Buckley a composé cette série. La première saison de l’émission s’est déroulée de 2019 à 2020. En peu de temps, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité auprès de ses téléspectateurs. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Tous les fans de cette série recherchent la date de sortie de Evil Season 3 Episode 6. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

Evil Saison 3 Épisode 6 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Evil Season 3 Episode 6. L’épisode 6 sortira le 17 juillet 2022. Donc, si vous voulez regarder cet épisode à venir, vous pouvez le regarder à la date indiquée. Nous vous suggérons juste de marquer la date indiquée.

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste des épisodes de la saison 3.

Le démon de la mort

Le démon des mèmes

Le démon du sexe

Le démon de la route

À déterminer

À déterminer

Distribution de la série

Voici donc la liste des acteurs de la série.

Katja Herbers comme Dr Kristen Bouchard

Mike Colter comme David Acosta

Aasif Mandvi comme Ben Shakir

Kurt Fuller comme Dr Kurt Boggs

Ashley Edner comme abbaye

Brooklyn Shuck comme Lynn Bouchard

Marti Matulis comme George

Où regarder le mal ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Paramount + et c’est la plateforme officielle de la série. Comme beaucoup d’autres, si vous souhaitez diffuser cette série sur d’autres plateformes en ligne, vous pouvez la diffuser sur Voot et Amazon Prime Video. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 d’Evil, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant Evil Season 3 Episode 6 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

