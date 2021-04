Fortnite Battle Royale surprend avec une nouvelle arme spéciale

La dernière mise à jour de Fortnite a ajouté une nouvelle arme au populaire jeu gratuit de bataille royale sous la forme de Le recycleur.

Comme son nom l’indique, dans le jeu de Jeux épiques tout le problème avec la nouvelle arme est qu’elle recycle d’autres probabilités et finit par devenir des munitions au lieu d’utiliser des munitions traditionnelles comme d’autres armes. Au lieu de cela, les joueurs devront absorber des matériaux autour de la carte tels que le bois et la pierre, puis tirer des projectiles explosifs.

L’arme lourde à deux mains est facile à transporter car les joueurs doivent simplement viser des objets autour de la carte pour les aspirer. Et pour être clair, les objets n’ont pas besoin d’être déjà divisés en composants; il peut simplement absorber les arbres, les rochers et plus encore.

Comme indiqué ci-dessus, la nouvelle arme, The Recycler, est désormais disponible dans le jeu. Fortnite est dans la saison 6 du chapitre 2.